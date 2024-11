Città di Castello ospita il Trofeo Bikeland Ciclocross 2024

Il Trofeo Bikeland Ciclocross 2024 ha segnato una tappa memorabile nel calendario del ciclocross, con il parco della Fornace di Città di Castello che ha ospitato il quarto appuntamento stagionale dell’Adriatico Cross Tour. La manifestazione, organizzata dal Bikeland Team Bike 2003, ha visto una partecipazione di circa 220 atleti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Veneto, Sardegna, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Umbria. Questo evento si è confermato come un’importante vetrina per il ciclocross a livello nazionale.

Il percorso, che si estendeva per 2,3 chilometri, ha caratterizzato il tracciato all’interno del parco della Fornace, una zona naturale a forma di conca situata a Riosecco, a nord del centro abitato di Città di Castello. Gli atleti, sia agonisti che amatori, hanno affrontato con grande impegno le difficoltà del tracciato, dimostrando alta preparazione e determinazione.

Un momento significativo della giornata è stato l’assegnazione dei titoli regionali, con particolare attenzione rivolta agli atleti umbri e alle società locali, che hanno gareggiato sotto l’egida della Federciclismo Umbria e della Federciclismo provinciale di Perugia. Tra i principali protagonisti, sono emersi diversi atleti umbri e delle regioni limitrofe, che hanno conquistato i primi posti nelle varie categorie.

Top 5 tra gli agonisti:

Filippo Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia)

Alessio Biancini (Gruppo Sportivo Pianello)

Gianluca Catalani (Gruppo Sportivo Pianello)

Luca Niccacci (Foligno Cycling Team)

Leonardo Giuntarelli (Tirreno Bike)



Tra le donne G6, vittoria per Ginevra Spitoni (Tormatic-Pedale Settempedano) ed Elisa Faccenda (Tirreno Bike), mentre Alessandro Pazzaglini (Gruppo Sportivo Pianello) ha dominato tra gli esordienti uomini secondo anno. Gli esordienti donne secondo anno hanno visto il trionfo di Ilaria Crassetti (Team Centro Italia) e Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team), mentre tra gli allievi uomini primo anno si sono distinti Vittorio Longari (UC Città di Castello) e Giorgio Bramini Goretti (Cycling Cafè Racing Team).

L’evento ha anche visto il grande successo del Trofeo Frigo Elettrica Sas-Trofeo del Morino, una gara parallela riservata ai giovanissimi, che ha coinvolto atleti di età compresa tra 7 e 11 anni. In questa manifestazione, le squadre locali come Foligno Cycling Team e Altotevere Bike hanno dato prova di forza, con la squadra di Foligno che ha vinto la classifica a punteggio complessivo.

Tra i campioni regionali per il ciclocross FCI Umbria 2024-2025 figurano i seguenti atleti:

Damiano Tracolli (Foligno Cycling Team) per gli Esordienti uomini secondo anno

Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team) per le Esordienti donne secondo anno

Vittorio Longari (UC Città di Castello) tra gli Allievi uomini primo anno

Mattia Zoccolanti (Bikeland Team Bike 2003) per gli Elite master sport

Leonardo Caracciolo (Triono Racing SC Centro Bici) per i Master 1

Inoltre, sono stati assegnati i titoli provinciali FCI Perugia 2024-2025, che hanno visto il dominio di Damiano Tracolli e Aurora Bolletta anche nella categoria provinciale.

L’evento è stato un grande successo sotto tutti i punti di vista, grazie anche al supporto delle autorità locali, tra cui il consigliere comunale di Città di Castello, Monia Paradisi, e le figure sportive della Federciclismo Umbria, come i vice presidenti Roberto Cocchieri e Andrea Pastorelli. La manifestazione si è conclusa con grande soddisfazione per lo staff organizzativo, che ha reso l’edizione 2024 un appuntamento imperdibile per il mondo del ciclocross.

Il Trofeo Bikeland Ciclocross ha dimostrato ancora una volta il forte legame della città con il ciclocross e la passione per questo sport, confermando la sua importanza nel panorama sportivo regionale e nazionale.