Allenamenti intensivi tra corsa, beach volley e piscina: attesa per il ritiro a Cattolica

La squadra femminile di serie C del Città di Castello Pallavolo ha concluso la prima settimana di preparazione in vista del campionato 2025/2026. Sotto la guida del tecnico Augusto Barrese, le atlete hanno sostenuto un intenso programma con due sedute giornaliere: corsa e piscina al mattino, beach volley al pomeriggio. Dopo questa fase iniziale, il gruppo ha avuto due giorni di meritato riposo prima di riprendere con nuove sedute di lavoro.

La società biancorossa ha voluto ringraziare le strutture che hanno ospitato gli allenamenti, in particolare Umbria Camp La Montesca e La Piazzetta, partner storici del club che da anni mettono a disposizione gli impianti e garantiscono supporto logistico.

Lo staff tecnico che accompagna la rosa è composto, oltre che da Barrese, dagli assistenti Jacopo Gennari, Alessio Martini e Luca Raffanti. Per la parte sanitaria e riabilitativa sono stati coinvolti Alessio Bonatti e la struttura Elisir di Lorenzo Angelini, che hanno gestito i primi piccoli infortuni di inizio stagione.

Nel gruppo si respira un forte entusiasmo: le nuove arrivate, sia quelle provenienti dal settore giovanile sia gli innesti esterni, si sono integrate rapidamente, aumentando la competitività della squadra. Obiettivo dichiarato è affrontare il campionato con energia, riportando entusiasmo al palazzetto e replicando l’atmosfera vissuta durante i playoff della scorsa stagione.

La prossima settimana il programma di lavoro sarà ancora più intenso, con carichi atletici progressivi, esercizi tecnici con la palla e sessioni mirate a migliorare la resistenza. A chiudere la seconda fase di preparazione ci sarà un ritiro a Cattolica, dove le giocatrici potranno allenarsi tra sabbia e acqua, sfruttando le strutture messe a disposizione da società sportive locali.

L’intero staff seguirà la squadra in Romagna: tecnici, preparatori, sanitario, direttore sportivo, dirigente accompagnatore e team manager. Una presenza che testimonia l’organizzazione minuziosa della società tifernate, intenzionata a non lasciare nulla al caso.

La tradizione del volley a Città di Castello, che vanta oltre 60 anni di storia, continua dunque con una nuova stagione di aspettative e ambizioni. Settembre porterà anche l’attesa presentazione ufficiale del team alla città, occasione in cui tifosi e appassionati potranno conoscere da vicino le protagoniste della prossima annata sportiva.

