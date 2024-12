Città di Castello: Investimenti e Progetti per una Nuova Fase

Città di Castello: Investimenti e Progetti Strategici per una Nuova Fase di Crescita. Il 2024 in Foco tra Infrastrutture, Sociale e Cultura

Città di Castello – La giunta comunale di Città di Castello ha tracciato un bilancio positivo per il 2024, evidenziando l’impegno nell’attuazione di importanti progetti di crescita e rinnovamento per la città. Il sindaco Luca Secondi, durante la conferenza stampa di fine anno, ha sottolineato come l’amministrazione abbia investito risorse pubbliche e ottenuto finanziamenti esterni, inclusi i fondi del PNRR, per migliorare la qualità della vita della cittadinanza, senza gravare ulteriormente sui cittadini.

Il 2024 ha visto l’avvio di numerosi cantieri, con progetti che spaziano dalla ristrutturazione di scuole e impianti sportivi, alla riqualificazione di spazi urbani di grande valore storico e culturale. “Abbiamo lavorato con l’obiettivo di cambiare il volto della città, facendo leva sulle sue risorse e rafforzando la coesione sociale”, ha dichiarato il sindaco, che ha anche annunciato un confronto con la Regione Umbria per il 2025 su temi cruciali per il territorio, tra cui infrastrutture, sanità e politiche abitative.

Il 2025, inoltre, vedrà l’inizio della demolizione dell’ex scuola Garibaldi, con un investimento di 350.000 euro per eliminare il degrado dell’edificio e permettere la creazione di una nuova piazza Burri. “Siamo pronti a lavorare insieme alle istituzioni e ai partner locali per trasformare Città di Castello in un centro sempre più moderno e accogliente”, ha aggiunto Secondi.

Investimenti e Lavori Pubblici: il Cuore del Progetto di Rinnovamento

Il 2024 è stato un anno di grande slancio per la città, con l’avvio di opere destinate a cambiare il volto di Città di Castello. Tra le più significative, il rifacimento dell’istituto Dante Alighieri, con un finanziamento di oltre 12 milioni di euro, simbolo di un profondo rinnovamento nel settore dell’istruzione. Non meno importanti sono i lavori di riqualificazione del complesso di San Domenico, dell’ex Chiesa della Carità e di luoghi storici come Piazza San Giovanni in Campo e il mercato coperto.

In totale, il Comune ha avviato cantieri per oltre 21 milioni di euro, grazie anche al contributo del PNRR e fondi propri. L’amministrazione ha puntato sulla ristrutturazione e valorizzazione di spazi significativi per la vita culturale e sociale della città. Allo stesso modo, sono in fase di partenza interventi per migliorare la mobilità e la viabilità, tra cui la variante del Cassero e il rifacimento dell’anello perimetrale di Porta Santa Maria Maggiore.

Anche la riqualificazione della Biblioteca Carducci, il restauro di Palazzo Bufalini e i lavori sull’edificio ex ITIS sono tra i progetti destinati a rinnovare il patrimonio architettonico della città, preservando la sua memoria storica.

Una Nuova Visione per il Futuro: Infrastrutture e Servizi per la Cittadinanza

Nel 2025, l’amministrazione comunale continuerà a investire in infrastrutture strategiche, con un focus particolare sulla mobilità e l’accessibilità. Tra gli interventi più rilevanti, la ristrutturazione della piscina comunale, con un investimento da 1,3 milioni di euro, destinata a migliorare l’efficienza energetica e la qualità del servizio per i cittadini. Inoltre, i lavori sul parcheggio Collesi e l’installazione dell’ascensore del Cassero sono prossimi alla fase di avvio, mirando a migliorare l’accessibilità della città.

Parallelamente, il Comune ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito della nuova Agenda Urbana 2021-2027, con oltre 6 milioni di euro destinati a riqualificare l’area dell’ansa del Tevere, migliorando la viabilità e le infrastrutture tecnologiche. Un altro obiettivo è quello di sviluppare soluzioni per rendere la città più inclusiva, soprattutto per le persone con disabilità, creando una rete di servizi sempre più adeguata.

Investimenti nel Sociale e nel Settore Sanitario: L’Equità come Priorità

Il sociale ha rappresentato un altro pilastro su cui l’amministrazione ha investito nel 2024. In particolare, la collaborazione con i Comuni della Zona Sociale 1, di cui Città di Castello è capofila, ha portato alla realizzazione di importanti progetti per la valorizzazione della vita indipendente delle persone con disabilità e per il sostegno alle famiglie e agli anziani. L’amministrazione ha infatti dedicato oltre 1,2 milioni di euro in programmi finanziati dal PNRR per rispondere alle sfide sociali del territorio.

Anche sul fronte della sanità, il sindaco ha ribadito l’importanza di un confronto con la Regione per il potenziamento dei servizi sanitari locali. La città è pronta a lavorare insieme agli altri enti per garantire una migliore offerta sanitaria, con particolare attenzione alla cura delle persone più fragili.

Cultura e Educazione: Un Impegno per il Futuro delle Nuove Generazioni

Nel 2024, Città di Castello ha dedicato particolare attenzione alla cultura, con progetti che hanno visto il coinvolgimento diretto della comunità. I restauri della pala di Santa Cecilia e del restyling della Pinacoteca sono esempi tangibili della vivacità culturale della città. Insieme a questi interventi, sono aumentati i numeri del Teatro, della Biblioteca Carducci e della Scuola di Musica, segnali di un’offerta culturale che ha riscosso grande interesse e partecipazione.

L’amministrazione ha anche investito nei servizi scolastici, con il rifinanziamento delle borse di studio Cestini-Polenzani, destinate a premiare i diplomati con il massimo dei voti. Inoltre, il progetto “Informagiovanicastello.it” è stato creato per orientare i giovani sulle opportunità formative, professionali e culturali, ampliando il supporto alle nuove generazioni.

Sfide e Criticità: Ritardi su Alcuni Cantieri

Nonostante gli importanti successi, l’amministrazione ha dovuto affrontare anche alcune difficoltà, principalmente legate ai ritardi di alcune opere pubbliche. I lavori per la scuola di Badia Petroia e l’asilo nido La Coccinella hanno incontrato difficoltà con le imprese e le direzioni lavori, provocando ritardi imprevisti. Tuttavia, il sindaco ha rassicurato i cittadini, sottolineando che queste problematiche non sono legate alla volontà dell’amministrazione, che sta lavorando per risolvere i disagi nel più breve tempo possibile.

Innovazione e Digitalizzazione: Un Passo verso il Futuro

Il 2024 ha visto anche un importante investimento nella digitalizzazione dei servizi comunali, con l’avvio di progetti per migliorare l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Grazie ai fondi del PNRR, sono state sviluppate piattaforme digitali per facilitare l’accesso ai servizi pubblici, oltre a un progetto di digitalizzazione degli archivi storici dello Stato Civile. Questi investimenti rappresentano un passo fondamentale verso una gestione più moderna ed efficiente della macchina amministrativa, con il coinvolgimento di tutti i cittadini, in particolare quelli più giovani e tecnologicamente preparati.

Concludendo, il 2024 è stato un anno di fondamentale cambiamento per Città di Castello. Tra sfide e successi, l’amministrazione comunale ha gettato le basi per un futuro di crescita e inclusione, guardando al 2025 come a un anno di consolidamento e nuove opportunità per tutti.