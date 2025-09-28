Città di Castello, grande festa per il quadrangolare B

Pubblico e atlete protagonisti di una giornata speciale

È stato un successo il torneo quadrangolare di pallavolo riservato a squadre di Serie B che si è svolto a Città di Castello, richiamando un pubblico numeroso e partecipe nei diversi impianti cittadini: il Palandreaioan, il Palazzetto Sala B e il PalaSalviani.

In campo si sono affrontate quattro formazioni: il Volley Club Cesena B1 guidato da mister Lucchi, il Magione-San Feliciano Volley B1 di mister Bovari, il VBC Arnopolis Pratovecchio-Stia B2 allenato da mister Brizzi e il Città di Castello C di mister Barrese. Le partite, combattute e avvincenti, hanno messo in evidenza qualità tecniche, impegno e spirito sportivo, offrendo al pubblico uno spettacolo di alto livello.

Il torneo ha rappresentato un banco di prova importante in vista della stagione agonistica, consentendo alle squadre di affinare schemi e meccanismi di gioco, ma si è rivelato anche un’occasione di crescita condivisa. Le giornate di gare hanno favorito la nascita di nuove amicizie, creando un clima di complicità e socialità che ha oltrepassato i confini del campo.

La manifestazione ha avuto la forza di trasformare una competizione sportiva in una vera festa collettiva. Momenti di entusiasmo e condivisione hanno accompagnato non solo gli incontri, ma anche la serata conclusiva, resa speciale dall’organizzazione della Città di Castello Pallavolo, che ha offerto a tutte le atlete una cena conviviale. Tra sorrisi, canti e balli, le giocatrici delle quattro squadre hanno celebrato insieme i valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto e unione.

Il calore del pubblico ha dato ulteriore slancio alla manifestazione, confermando quanto la città sia legata alla pallavolo e capace di esaltarla come momento di aggregazione e festa. La riuscita dell’evento è stata resa possibile anche grazie al contributo della società rionale Salaiolo, che ha messo a disposizione spazi e attrezzature.

Al termine del torneo la società organizzatrice ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando come lo spirito che ha animato la giornata vada ben oltre la semplice dimensione agonistica. Ancora una volta Città di Castello ha dimostrato di saper coniugare sport, comunità e tradizione in un’unica esperienza di festa collettiva.