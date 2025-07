Città di Castello avrà una nuova palestra scolastica entro l’anno

Struttura moderna finanziata da PNRR e Provincia di Perugia

Procedono i lavori per la nuova palestra scolastica destinata agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti a Città di Castello, con l’obiettivo di garantire ambienti adeguati e inclusivi per l’attività fisica e la socializzazione. L’intervento si inserisce nel programma della Provincia di Perugia per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, attraverso fondi del PNRR e un cofinanziamento provinciale, per un totale di 2.970.500 euro, con 250.000 euro coperti direttamente dall’ente.

L’opera si colloca nell’ambito del “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola”, linea di investimento del PNRR che intende ampliare e migliorare la disponibilità di palestre e impianti sportivi per le scuole italiane, favorendo contestualmente la riqualificazione degli spazi urbani collegati agli edifici scolastici e restituendo un beneficio diffuso all’intera comunità locale.

Il cantiere avanza rispettando le tempistiche, con l’obiettivo di consegnare l’edificio entro la fine dell’anno, fornendo agli studenti un ambiente moderno e funzionale. La progettazione e la direzione dei lavori sono curate dal Servizio Progettazione edilizia della Provincia di Perugia, che ha pianificato un’integrazione armoniosa tra la nuova palestra e le strutture esistenti, adottando scelte architettoniche semplici, lineari e funzionali al contenimento dei costi e all’ottimizzazione degli spazi.

La nuova palestra avrà una superficie lorda complessiva di 1.086 metri quadrati, con una volumetria di circa 8.400 metri cubi. Il progetto prevede due volumi: un corpo principale a sviluppo verticale, con un’unica copertura inclinata realizzata in legno lamellare a doppia orditura a vista, che ospiterà l’area sportiva principale; e un secondo volume a “L” a sviluppo più basso, dedicato a spogliatoi, servizi igienici, infermeria, locale tecnico, magazzino e vani accessori, collocato in modo armonioso accanto al corpo principale.

Lo spazio sportivo interno sarà attrezzato con un campo da basket regolamentare e un campo centrale da pallavolo, entrambi dotati di fasce laterali di sicurezza per garantire la tutela degli studenti durante le attività. La nuova struttura sarà destinata esclusivamente all’uso degli studenti dell’istituto, rafforzando l’offerta formativa e promuovendo una crescita sana attraverso l’attività sportiva.

È prevista inoltre un’area parcheggi dedicata, che verrà ampliata per assicurare una comoda accessibilità alla struttura, rispondendo alle esigenze logistiche di studenti, personale scolastico e visitatori.

Il progetto della palestra si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’edilizia scolastica, che la Provincia di Perugia porta avanti con l’obiettivo di realizzare scuole più sicure, inclusive e moderne, rispondendo ai bisogni delle nuove generazioni e garantendo spazi idonei a supportare il benessere fisico e sociale degli studenti. L’investimento si configura come un tassello significativo in questa strategia, confermando l’impegno dell’ente nella pianificazione di interventi a lungo termine in grado di accompagnare la crescita degli alunni e di sostenere le famiglie del territorio.

Attraverso questo intervento, il PNRR consolida il proprio ruolo come strumento fondamentale per la rigenerazione degli spazi scolastici italiani, trasformando le risorse europee in opere concrete che migliorano la qualità della vita degli studenti e contribuiscono a qualificare l’offerta formativa degli istituti. In parallelo, l’azione della Provincia di Perugia consente di rafforzare l’efficacia delle risorse messe a disposizione, contribuendo in modo diretto alla realizzazione di ambienti scolastici innovativi.

Con la realizzazione della palestra, l’Istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti potrà disporre di un ambiente sicuro, accessibile e adeguato alle esigenze didattiche e sportive degli studenti, che potranno praticare le attività fisiche in spazi moderni, favorendo la socialità, il benessere psicofisico e l’inclusione. L’opera rappresenta un investimento strategico che guarda al futuro, contribuendo a promuovere la crescita armoniosa dei giovani di Città di Castello.

Il completamento dell’intervento entro la fine dell’anno restituirà agli studenti un ambiente innovativo e all’avanguardia, consolidando l’impegno delle istituzioni per la crescita di una scuola che sappia accogliere e formare cittadini consapevoli, preparati e capaci di affrontare le sfide della società contemporanea attraverso una formazione completa che valorizzi anche lo sport come strumento educativo.