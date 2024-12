Città di Castello, evento finale per i diritti dei bambini

Città di Castello – La Cattedrale di Città di Castello è stata il teatro dell’evento conclusivo della manifestazione “Una luce sui diritti”, promossa dal Comitato Unicef Umbria. L’iniziativa, che ha avuto luogo dal 20 novembre all’11 dicembre 2024, ha visto un coinvolgimento attivo di istituzioni, scuole, e associazioni locali a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione alla prevenzione della loro vulnerabilità e all’inclusione sociale.

Nel corso del mese, le comunità dell’Altotevere si sono unite per sensibilizzare sull’importanza di garantire i diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza, coinvolgendo tutti gli otto Comuni del territorio. Il progetto ha sottolineato la necessità di creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani, basato su educazione, rispetto e responsabilità.

L’evento finale ha visto la partecipazione di famiglie, rappresentanti del mondo scolastico e delle associazioni. Il Coro di Giammy, composto da giovani delle scuole primarie di La Tina e Lerchi, ha reso omaggio al valore della comunità giovanile attraverso canti che hanno sottolineato il loro ruolo fondamentale nel percorso di crescita. Anche gli alunni del Primo Circolo San Filippo hanno partecipato, ribadendo l’importanza del protagonismo giovanile.

La presidente di Unicef Umbria, Iva Catarinelli, insieme alla referente dei progetti Unicef per l’Alta Valle del Tevere, Angela Monaldi, ha espresso soddisfazione per la straordinaria partecipazione e per le numerose iniziative messe in campo dalle scuole e dalle associazioni. L’auspicio comune è che le buone pratiche emerse continuino a essere portate avanti ogni giorno, per sostenere concretamente i diritti dei minori.

Giuseppe Stefano Bernicchi, vice sindaco di Città di Castello, ha portato il saluto dell’amministrazione, sottolineando l’importanza di investire sul futuro dei giovani. “I bambini sono il nostro tesoro più prezioso, pensiamo sempre che è importante dedicargli tutto il tempo possibile”, ha dichiarato Bernicchi, che, come nonno di Giammaria Ciampelli, ha anche dedicato un pensiero affettuoso alla sua memoria. A fianco di Bernicchi, erano presenti il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri.

L’iniziativa ha preso il via con il progetto nazionale GO BLUE, che ha colorato la torre civica di Città di Castello e altri monumenti dell’Alta Valle del Tevere, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Da quel momento, le scuole del territorio hanno dato vita a una serie di eventi, tra cui laboratori, letture e approfondimenti sui diritti fondamentali. Le scuole dell’infanzia e primarie hanno partecipato con attività creative, tra cui la realizzazione di cartoline e disegni, mentre gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno approfondito temi come la pace, il diritto all’istruzione, e il rispetto reciproco. Un esempio significativo è stato il progetto “Pane Nostro” degli studenti del Patrizi-Baldelli-Cavallotti, che ha esplorato il legame tra il diritto alla vita e le tradizioni alimentari.

Oltre alle scuole, anche numerose associazioni culturali e sportive, oratori, doposcuola e centri ricreativi hanno partecipato attivamente, organizzando laboratori e attività sui diritti. Il Centro Studi Villa Montesca ha proposto un incontro a Città di Castello sul tema della violenza adolescenziale, mentre il Castello Bufalini di San Giustino ha ospitato una rappresentazione teatrale e il cinema Astra di Pistrino ha proiettato un film educativo.

A completamento del programma, sono state organizzate attività come la piantumazione di alberi e gli addobbi natalizi. Un ulteriore evento conclusivo si terrà il 19 dicembre 2024, a Umbertide, con il concerto “Smile” dell’orchestra della pace Aldo Capitini, evento che vedrà coinvolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Umbertide, Montone e Pietralunga.

Concludendo questa serie di iniziative, è emerso il forte impegno del territorio per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con una partecipazione che ha unito tutte le realtà locali attorno ad un obiettivo comune: proteggere il futuro delle nuove generazioni.