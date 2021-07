Città di Castello, elezioni amministrative: Mearelli del PSI dice la sua

Il Segretario cittadino del Partito Socialista replica ad alcune dichiarazioni delle forze di sinistra attualmente all’opposizione

“Leggiamo con profondo stupore e imbarazzo comunicati esagitati di alcuni ‘gruppuscoli’. Apprendiamo con altrettanto stupore di essere i fautori della eccellente candidatura del vicesindaco del Partito Democratico, Luca Secondi“. E’ quanto dichiara il segretario del PSI di Città di Castello, Marco Mearelli, nel commentare alcune uscita da parte dei rappresentanti di alcune formazioni minori della costellazione del centro sinistra del “capoluogo” altotiberino.

“In verità – ha spiegato Mearelli – per puro dovere cronistico ci siamo limitati ad aderire alla proposta formulata dall’autorevole consigliere regionale, Michele Bettarelli. L’abbiamo fatto per rispetto del ruolo del Partito Democratico e per la stima che nutriamo nei confronti di Luca Secondi. Abbiamo quindi preso atto e condiviso quanto dichiarato da Michele Bettarelli, una proposta che peraltro ha trovato la condivisione del Psi, di Azione, de La Sinistra per Castello e di Italia Viva“.

“È, quindi, stupefacente il livore di questi gruppuscoli nei confronti dei socialisti. Se non la condividono se la prendano con chi l’ha fatta non certo con noi. A meno che non ci sfugge qualcosa…”. Questo il commento di Marco Mearelli, segretario del Psi di Città di Castello, rispetto alla candidatura di Luca Secondi a sindaco di Città di Castello.

“Leggiamo inoltre, ancora con stupore – ha concluso Mearelli – il comunicato del ‘duo’ Arcaleni-Bucci sulla piastra logistica: questi due consiglieri comunali di estrema minoranza ci portano fortuna. Ieri l’altro annunciavano che la piastra logistica non avrebbe mai visto la luce. Hanno però dovuto apprendere che la piastra non solo è realizzata ma c’è stato anche l’affidamento ai soggetti che dovranno gestirla. Due ‘gaffe’ in quindici giorni sono un record raro che va sottolineato. Vogliamo ringraziare le due giunte regionali che in epoche diverse hanno contribuito a far sì che tutto ciò si realizzasse, un importante segnale per tutta l’economia tifernate”.