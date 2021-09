“Necessario un forte cambiamento. Per questo ci sarà il sostegno alla lista civica di Roberto Marinelli da parte di Rinascimento Sgarbi e del gruppo di Rinascita Tifernate con il relativo ingresso in lista del candidato Sindaco Roberto Marinelli di Simona Governatori di Rinascimento Sgarbi e di Massimo Mariangeli per Rinascita Tifernate”. E’ quanto dichiarato in un comunicato da Corrado chieli, coordinatore di Rinascimento Sgarbi e Rinascita Tifernate.

“Roberto Marinelli rappresenta l’unica novità di cambiamento in queste elezioni amministrative ed è questo l’elemento, assieme ad un programma innovativo per la città, che ha spinto a questa decisione i due gruppi” annuncia lo stesso coordinatore Chieli.

“Siamo convinti che la città e tutto il territorio comunale risponderà positivamente in modo da realizzare quel cambiamento tanto auspicato ,che le altre forze in campo, con qualche limitato distinguo, difficilmente possono rappresentare avendolo dimostrato in questi ultimi anni sia nella maggioranza che nella minoranza. Occorre una nuova partecipazione dei cittadini per renderli protagonisti della Rinascita di Città di Castello” ha concluso Corrado Chieli.