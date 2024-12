Città di Castello celebra il “Capodanno in centro” con musica e festa in piazza Matteotti

Città di Castello – Martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23.45, piazza Matteotti di Città di Castello sarà il cuore pulsante della festa di Capodanno. L’evento, intitolato “Capodanno in centro”, rappresenta un appuntamento atteso da residenti e visitatori, che si ritroveranno per salutare l’arrivo del 2025. Il programma della serata prevede balli e canti accompagnati dalla musica dell’orchestra L’Alternativa, che animerà la piazza fino alle 3.00 del mattino. Sotto la direzione di Doriano Cangi, i musicisti proporranno una selezione di brani popolari, invitando tutti a unirsi in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

L’amministrazione comunale, che organizza il festival in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e diverse associazioni locali, sottolinea l’importanza di questo evento per la comunità. “Città di Castello vivrà ancora una volta una celebrazione che unisce e diverte i cittadini, nel segno dei migliori auspici per il nuovo anno”, afferma l’amministrazione, evidenziando come la serata rappresenti un momento di condivisione e gioia, ormai divenuto una delle tradizioni più affettuose per i tifernati. La festa di Capodanno, che affonda le sue radici nel 1999, ha saputo rinnovarsi, portando un modo nuovo e coinvolgente di celebrare la fine dell’anno, trasformando la piazza in un luogo di incontro per brindisi e auguri sinceri.

La transizione dal cenone domestico a un festeggiamento collettivo in piazza è diventata un rituale fondamentale per la comunità, come dimostrato dall’entusiasmo mostrato durante le celebrazioni dell’anno precedente, che ha visto la piazza tornare a riempirsi di vita dopo i periodi difficili dovuti alla pandemia. La presenza dell’orchestra L’Alternativa, che ha regalato molte serate indimenticabili nel centro storico, rappresenta un altro elemento distintivo di questa tradizione. Dopo un’interruzione di quasi un decennio, l’orchestra ha fatto il suo ritorno sul palco di piazza Matteotti nel 2023, riprendendo così un’importante eredità musicale.

“Ci saranno tutti gli ingredienti per una serata di festa e convivialità, in un appuntamento che incarna l’identità profonda e sentita della comunità tifernate, che ci fa stare bene e ci unisce”, conclude l’amministrazione comunale, invitando tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione. L’evento si inserisce nel più ampio cartellone di “Natale in città”, riflettendo l’impegno della città a offrire momenti di aggregazione e svago durante le festività.

La musica dell’orchestra, con il suo repertorio coinvolgente, promette di attirare un vasto pubblico, creando un’atmosfera festosa e vivace. I cittadini di Città di Castello e i visitatori avranno la possibilità di ballare e cantare insieme, rinvigorendo il senso di comunità che caratterizza la città. Con un’offerta musicale ricca e variegata, l’orchestra L’Alternativa si prepara a regalare momenti emozionanti, rendendo la notte di San Silvestro un’esperienza indimenticabile.

La manifestazione di quest’anno, come nelle edizioni precedenti, non sarà solo un’occasione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma anche un modo per riaffermare il legame tra le persone, in un contesto che celebra la convivialità e l’aggregazione sociale. L’amministrazione comunale ha lavorato instancabilmente per garantire che tutti gli aspetti dell’evento siano curati nei minimi dettagli, dalla sicurezza al comfort dei partecipanti.

Inoltre, il “Capodanno in centro” rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e musicale di Città di Castello, dando spazio a talenti locali e coinvolgendo le diverse realtà associative del territorio. La collaborazione tra l’amministrazione, il Consorzio Pro Centro e le associazioni locali ha permesso di creare un evento che non solo intrattiene, ma promuove anche la cultura e la tradizione cittadina.

La piazza Matteotti, storicamente simbolo di aggregazione e confronto, si prepara a diventare nuovamente il fulcro di una serata memorabile, capace di attrarre persone di tutte le età. I festeggiamenti del Capodanno sono, infatti, un momento di condivisione generazionale, dove i più giovani possono apprendere dai più anziani e viceversa, creando un’atmosfera di scambio e unità.

L’importanza dell’evento va oltre la semplice celebrazione; essa rappresenta un messaggio di speranza e rinnovamento per la comunità, un richiamo alla resilienza e alla capacità di rialzarsi e ricominciare. L’anno nuovo è un’opportunità per riflettere sul passato e guardare al futuro con ottimismo, e il “Capodanno in centro” si pone come un simbolo di questo spirito.

Le manifestazioni di fine anno sono un momento cruciale per molte comunità e Città di Castello non fa eccezione. L’auspicio è che la festa possa essere un trampolino di lancio per un 2025 ricco di opportunità, eventi e iniziative che continuino a promuovere la bellezza e la vivacità della città.

In conclusione, il “Capodanno in centro” non è solo un evento da segnare sul calendario, ma una tradizione che continua a vivere nel cuore dei cittadini. La partecipazione attiva di tutti è ciò che rende questa celebrazione così speciale. Martedì 31 dicembre, piazza Matteotti si prepara a brillare di luci, colori e suoni, mentre Città di Castello si unisce in un grande abbraccio per dare il benvenuto al 2025. Non resta quindi che prepararsi a festeggiare, in un clima di festa e di speranza per il nuovo anno.