Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello batte Ellera nell’ultima gara regular season serie C

Il team biancorosso del Città di Castello pallavolo nell’ultima gara della regular season del campionato di serie C femminile batte le ospiti dell’Ellera volley e conferma la terza posizione in solitario in classifica con ben 50 punti conquistati.

Le due squadre nell’incontro si sono scambiate buone giocate ma le tifernati di mister Brizzi hanno sempre ben gestito i vari set, contenuto le avversarie e affondato i colpi riuscendo a vincere tutti tre i set agevolmente. Era una partita che non aveva niente da dire ai fini della graduatoria finale dato che le posizioni di classifica erano ormai certe e stabilite e stabiliti erano quindi anche gli accoppiamenti dei play-off; si assisterà agli incontri di andata e ritorno ed eventuale golden set nel quarto 1 tra Assisi e Marsciano; nel quarto 2 tra SanMariano e Spoleto; nel quarto 3 tra Ellera/Corciano e Città di Castello; nel quarto 4 tra Perugia e Fossato.

Le ragazze del direttore sportivo Mandrelli giocheranno la gara di andata mercoledi 04 maggio 2022 alle ore 21,15 al palasport di Ellera e poi renderanno visita sabato 07 maggio 2022 alle ore 17.30 al palaandreaioan di Città di Castello. Le vincenti dei quarti di finale si incroceranno tra di loro con le sfide tra vincente quarto 1 e quarto 2 e poi tra la vincente quarto 3 e quarto 4;

le due vincenti saranno le finaliste del campionato di serie C femminile anno 2021/2022 e potranno sperare di essere promosse in serie B.

Città di Castello, 30/04/2022 ore 19,00 palandreaioan

CITTA’ DI CASTELLO – ELLERA VOLLEY ……. 3 / 0

(25/21 – 25/13 – 25/20)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria 10, Puletti Aurora, Pettinari Ester, Monti Eleonora 14, Nofri Onofri Federica 1, Lucaccioni Giulia 6, Zampini Martina 10, Gobbi Chiara, Pettinari Francesca 11, Braccini Claudia (L2) . All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

Arbitri: Moretti Fabio – segnapunti Mariangeli