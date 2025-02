Città di Castello apre la stagione congressuale comunale di FI Umbria

Il congresso comunale di Forza Italia Città di Castello, che si è tenuto lunedì 17 Febbraio presso l’Hotel Le Mura, ha sancito per acclamazione la nomina di Tommaso Campagni come Segretario Comunale. Il Segretario Regionale Andrea Romizi ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di questa stagione di congressi comunali che porterà Forza Italia ad essere più presente nei territori, un’opera di radicalizzazione auspicata dal nostro Segretario Nazionale Tajani per ampliare la base elettorale e confermarsi un partito plurale e attrattivo.

In presenza anche del Segretario Provinciale Fiammetta Modena ha poi preso la parola l’On. Catia Polidori che ha evidenziato il buon lavoro svolto dal coordinamento comunale grazie all’entusiasmo riportato e ha focalizzato l’attenzione sui valori cardine di Forza Italia che ne fanno un punto di riferimento sia all’interno del governo nazionale che del PPE.

Tommaso Campagni ha presentato la propria mozione: “Ringrazio Andrea (Romizi), Fiammetta (Modena), Catia (Polidori), i membri del coordinamento che mi hanno aiutato in questa opera con passione e dedizione e tutti i tesserati tifernati di Forza Italia. Questo congresso comunale, dopo la scomparsa del presidente Berlusconi e il passaggio di Forza Italia da movimento a partito politico, è stato molto importante e significativo per diversi aspetti.”

Il neoeletto Segretario Comunale ha evidenziato lo spirito inclusivo e coinvolgente del Partito, che sta ottenendo a livello comunale così come a livello nazionale e regionale, anno dopo anno, sempre più seguito e tesseramenti: “È stato premiato il lavoro iniziato quasi 3 anni fa, frutto di un progetto che ha rimesso al centro le persone, la loro voglia di stare insieme e di agire da squadra nel territorio per raggiungere obiettivi comuni.” Poi ha dettato la linea politica comunale per i prossimi anni: “maggiore presenza sul territorio grazie ad una efficace organizzazione interna del partito, dialogo costante con gli altri partiti della coalizione per un progetto condiviso in vista delle elezioni amministrative del 2027, ascolto e confronto con i cittadini per rappresentare le loro istanze in consiglio comunale.”

Ad affiancare Campagni sono stati eletti nella segreteria comunale: il vice Segretario Caterina Domenichini, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria Piergiovanni Ruscitto, il responsabile Organizzazione e Tesseramenti Federico Agostinelli, i componenti della Segreteria Davide Pazzaglia, Gabriele Crocioni, Maria Vittoria Zaganelli, Edoardo Aquilani, Giovanna Bacchi, Lorenzo Paoloni, Marcello Rigucci, Enzo Cesari, Andrea Landi, Simona Giombini, Lorella Cavallotto, Giovanni Giorgi, Pasquale Paesano.