Città di Castello abbraccia la Muzi Betti in festa

Grande partecipazione alla terza edizione dell’evento

La comunità tifernate si è stretta attorno agli ospiti della residenza protetta Muzi Betti con una giornata di festa che ha trasformato il parco della struttura in un’arena verde di sorrisi, musica e condivisione. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata promossa dal consiglio di amministrazione della fondazione, guidato dalla presidente Annalisa Lelli, con il sostegno del Comune di Città di Castello.

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, mai così numerosa nelle precedenti edizioni. Famiglie, associazioni sportive e sociali, società rionali e pro loco hanno animato il parco con stand gastronomici, attività per bambini, spettacoli e momenti di intrattenimento. La musica del Dj Nos ha fatto da colonna sonora a una giornata all’insegna della gioia e della solidarietà, che ha visto la presenza di istituzioni, forze dell’ordine e autorità civili e religiose.

Tra i presenti, il sindaco Luca Secondi, gli assessori della giunta comunale, consiglieri regionali tra cui Letizia Michelini e numerosi rappresentanti della comunità locale. L’obiettivo dell’iniziativa, oltre a raccogliere fondi per sostenere l’istituto, è stato quello di rafforzare i legami tra gli ospiti della struttura e la città, offrendo occasioni di incontro e relazione diretta.

Il programma della giornata si è sviluppato lungo quattro assi principali: spettacoli e performance artistiche, sport, animazione per i più piccoli e gastronomia, grazie al coinvolgimento attivo di pro loco e rioni cittadini. Momenti particolarmente apprezzati sono stati l’esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro e la partecipazione della Caldese Horse Academy, testimonianza della varietà e della ricchezza dell’associazionismo locale.

La presidente Annalisa Lelli, insieme ai membri del Cda e al direttore sanitario Michele Cacioni, ha sottolineato il clima di gioia e serenità respirato durante tutta la manifestazione, ringraziando i numerosi volontari e sostenitori che hanno reso possibile il successo della terza edizione.

Anche il sindaco Secondi e il consigliere delegato alle pro loco e rioni, Roberto Brunelli, hanno rimarcato l’importanza di una giornata “colorata di sorrisi, solidarietà e tanto affetto verso gli ospiti della struttura e i lavoratori”.

La festa della Muzi Betti si conferma così un appuntamento centrale nel calendario cittadino, capace di unire generazioni e realtà diverse attorno a un obiettivo comune: rafforzare il senso di comunità e testimoniare la vicinanza della città agli ospiti della storica residenza tifernate.