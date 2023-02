325 spettatori: ai limiti della capienza il Teatro degli Illuminati di Città di Castello pur di accogliere tutti i piccoli e grandi spettatori che hanno risposto alla chiamata di Teatro ragazzi 2023. Ieri, domenica 5 febbraio l’esordio con la compagnia 2Dinoi che ha presentato lo spettacolo “Perfetti Malfatti” liberamente tratto da “I cinque Malfatti” di Beatrice Alemagna, per la fascia d’età 0 a 99 anni. Altri cinque domeniche sono in programma, per passare poi il testimone a Teatro A chilometri zero, la rassegna delle compagnie locali a partire da marzo.

“La Cultura formato famiglia di Teatro Ragazzi è una formula che continuerà a funzionare sempre perché, grazie al talento delle compagnie, si rivolge ai più piccoli, coinvolgendo amici, genitori, parenti, nonni…” commenta l’assessore alla Cultura tifernate Michela Botteghi. “Non è mai troppo presto per incontrare la magia del teatro e averlo fatto con la famiglia sarà un’esperienza che tanti ricorderanno con emozione anche in futuro. A Città di Castello confermiamo questa ricca rassegna, dopo le limitazioni dovute al Covid, con una programmazione di sei domeniche, fino dunque alla fine di marzo. Voglio ringraziare le compagnie, a partire da 2Dinoi, che per la prima volta partecipava e che abbiamo inserito volentieri”

Il programma di Teatro ragazzi 2023 proseguirà domenica 12 febbraio ore 15.30 con secondo spettacolo alle ore 17.30 Il Castellaccio in collaborazione con Studi danza Rita e Roberta Giubilei presentano lo spettacolo “Verso la città degli smeraldi”, per la fascia d’età 5 a 10 anni. Domenica 26 febbraio ore 15.30 e in replica ore 17.30 Medem Aps in “Aiuto Matilde! di Irene Bistarelli, liberamente tratto dal libro “Matilde” di Roald Dahl, per la fascia d’età da 4 anni in su; domenica 5 marzo ore 17.30 Politheater presenta “Cappuccetto rosso e i due lupi” con Damino Augusto Zigrino per la fascia d’età da 5 anni in su. Domenica 19 marzo ore 15.30 e in replica ore 17.30 Astra Aps porta in scena “Calandrino e i suoi amici” da Giovanni Boccaccio, per la fascia d’età da 6 anni in su. A chiudere, “Aspettando Teste di Legno 2023”, lo spettacolo “Il manifesto dei burattini” di e con Vittorio Zanella del Teatrino dell’Es per la fascia d’età da 5 anni in su domenica 26 marzo alle 17.30. Il programma e le informazioni sono sempre consultabili sul gruppo FB Città diCastelloCultura, sezione in evidenza. Informazioni Ufficio Cultura 075 8523171 cultura@comune. cittadicastello.pg.it, Ingresso € 5.00.

La prenotazione dei biglietti sarà possibile al numero telefonico della compagnia teatrale indicato nel depliant dal lunedì della settimana precedente lo spettacolo. Apertura del botteghino, per ritiro prenotazione e acquisto biglietti giorno dello spettacolo a partire dalle ore 14.00 per lo spettacolo delle 15.30 e dalle ore 16.00 per lo spettacolo delle 17.30.