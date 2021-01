Citerna – Festeggiato San Sebastiano, patrono dei vigili urbani

Citerna 21 gennaio ’21 – “Per la tua salute ho sempre pregato il Cristo e per l’Impero Romano ho dato sempre onore a Dio che è in Cielo”.

Sono le ultime parole di San Sebastiano all’imperatore Diocleziano che lo condannò a morte, proclamato in seguito custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono i Vigili Urbani. Per celebrare la ricorrenza, ieri, mercoledì 20 gennaio, si è svolta nella chiesa di San Michele a Citerna la messa per il santo patrono dei vigili urbani.

Alla cerimonia, che si è tenuta nel rispetto delle norme anti Covid, hanno partecipato il sindaco e la giunta di Citerna, il sindaco di San Giustino, i comandanti e le forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani del comprensorio altotiberino, fra cui anche il corpo di Polizia Municipale di Città di Castello.

La messa è stata celebrata dal vescovo mons. Domenico Cancian.

“Siamo lieti di aver ospitato questa cerimonia nel Comune di Citerna – ha dichiarato il sindaco Enea Paladino -. Un grazie al nostro comandante Nicola D’Avenia per il lavoro svolto in questi primi mesi di servizio e per l’organizzazione di questa festività nel nostro borgo”.