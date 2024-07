Chiusura Stradale per il Giro d’Italia Femminile 2024

Giovedì 11 luglio 2024, dalle ore 12 fino alle ore 15 circa, il territorio della fascia Appennino Umbro nei Comuni di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, sarà interessato dal passaggio della 35° edizione della gara ciclistica Giro d’Italia Femminile, 5^ tappa “Frontone – Foligno“.

A causa dell’evento, tutte le vie e/o intersezioni con la S.S. 3 Flaminia dal km 211+0 al km 182+0 direzione Roma, saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale. Sarà in vigore un divieto di transito e di sosta su tutto il tratto di strada interessato.

Durante gli orari sopra indicati, non sarà consentito l’attraversamento della S.S. 3 Flaminia, se non per urgenze. L’attraversamento sarà possibile solo con l’assenso degli agenti preposti al traffico e solamente nei momenti non interessati dal transito della carovana ciclistica.

Si consiglia ai residenti e ai visitatori di pianificare i loro spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per evitare disagi. Si ringraziano tutti per la loro comprensione e cooperazione durante questo importante evento sportivo.