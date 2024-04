Chiude con successo Only Wine a Città di Castello

Superati gli accessi dello scorso anno con oltre 5500 biglietti staccati, 260 operatori del settore accreditati ed oltre 100 tra giornalisti e blogger di settore. Con numeri si chiude da record la terza giornata, quella dedicata agli operatori del settore, dell’XI edizione dell’ONLY WINE con le sue 145 cantine presenti in fiera, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, insieme ai 4 Consorzi, con oltre 400 etichette protagoniste di degustazioni, talk e presentazioni, 6 masterclass e un Fuori Salone EXTRAWINE.

Un appuntamento che gode il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione Umbria, GAL Alta Umbria, Comune di Città di Castello. Tra le novità di questa edizione grande visibilità hanno avuto i Consorzi presenti: il Consorzio e Tutela dei Vini dell’Oltrepò Pavese, il Sannio Consorzio Tutela Vini, il Consorzio di Tutela Vini Roma Doc, il Consorzio del Vinosanto Affumicato dell’Alto Tevere – piccola perla della città tifernate – e la neo costituita Associazione Cantine Altra Umbria. La novità assoluta l’arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello Champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache per uno scambio culturale di nicchia e di qualità. Con loro anche le 5 cantine di Coldiretti che hanno partecipato per il primo anno. Molto apprezzata la fitta programmazione sia dentro che fuori la fiera.

Nella sezione EXTRAWINE che si è svolta a Piazza Matteotti, al centro di Città di Castello grande afflusso di pubblico per la presentazione del libro di Angelo Peretti: “Esercizi Spirituali per Bevitori di Vino” e l’incontro “Viaggio nella storia del vino umbro” con Guido Farinelli, storico dell’enogastronomia. Non è mancata la birra, con la rete Luppolo made in Italy, che opera alla realizzazione della filiera del luppolo in Italia. Fortemente voluta dall’Associazione Italiana Sommelier Umbria l’iniziativa “Un sommelier al tuo tavolo”. Nei ristoranti di Città di Castello per la sera di sabato l’AIS ha offerto un servizio gratuito di sommelerie.

Non è mancato anche quest’anno il mercatino Campagna Amica a cura di Coldiretti Umbria. Molto seguiti anche gli appuntamenti con il “WIN&COCKTAIL LAB” a cura della Bar Lady Sara Polidori e degli studenti della scuola di Arti e Mestieri G.O.Bufalini, e di “VELVET-il velluto da bere” a cura dell’IIS “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello, realizzato con prodotti home made analcolici.

LE MASTERCLASS: I momenti di approfondimento e degustazione con i nomi più rinomati del panorama enoico nazionale hanno accompagnato il pubblico a degustare etichette d’Oltrepò Pavese, Roma Doc, Sannio, Champagne e alcune etichette dei vignaioli di Only Wine e ancora … un focus sulle tendenze sui Vini Rosati con un’esclusiva caccia al tesoro.

LE COLLABORAZIONI: Oltre alle rinnovate collaborazioni con i media più significativi del panorama enoico nazionale, Only Wine ha un legame storico con il Consorzio ProCentro con il quale ha messo in piedi attività nel cuore del centro storico di Città di Castello insieme al Comune. Inoltre, come dal primo giorno l’Associazione Italiana Sommelier ha sostenuto e patrocinato la manifestazione.

I SOSTENITORI: Accanto alle istituzioni, i sostenitori della manifestazione che da anni credono fortemente in questo progetto. Primi fra tutti Intesa Sanpaolo, VdGlass, Arché 2020 by FSR, Amorim Cork, Dna Phone, Vivant Wine e Autentica “Dalla Vigna al Vino” by Consulente Enologica che anche quest’anno offriranno grazie agli artigiani di Ceramiche NOI delle creazioni artistiche ai vignaioli in occasione degli ONLY WINE AWARDS in programma domenica mattina. A sostenere l’iniziativa anche Cancelloni e GastroBi che si è occupato della cena conviviale per i produttori portando il nuovo format di street food “Scappo”, oltre al barman di Langa Spirit. Con noi anche Molini Fagioli e Conad e Wine Pills con un progetto grafico esclusivo con magliette brandizzate Only Wine.

I SELEZIONATORI: Presenti per tutte e tre le giornate i nostri selezionatori Francesco Saverio Russo divulgatore enoico, Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. Umbria (Associazione Italiana Sommelier) e Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica. A guidare la squadra dei sommelier AIS a supporto della manifestazione, sempre la delegata di Città di Castello Tiziana Croci.