Cherubini completa la rosa della ErmGroup Altotevere

L’attaccante torna a casa e chiude il roster a 14 atleti

Giacomo Cherubini è l’ultimo tassello della ErmGroup Altotevere per il campionato di Serie A3 Credem Banca. L’attaccante classe 1994, originario di San Giustino, torna a vestire la maglia della squadra del suo paese, completando il gruppo dei 14 giocatori scelti per la prossima stagione. Con i suoi 182 centimetri e un passato da palleggiatore, opposto e laterale, Cherubini rappresenta un innesto tanto tecnico quanto simbolico, per chiudere idealmente un cerchio cominciato proprio nel palazzetto dove ha mosso i primi passi a 12 anni.

Dopo un lungo percorso nelle categorie nazionali e regionali, l’atleta umbro torna a casa forte di un bagaglio maturato tra Città di Castello, Selci e Borgo Sansepolcro. L’esordio in A2 avvenne giovanissimo, nel 2011, con la maglia della Gherardi Svi, quando fu chiamato a sostituire i titolari durante una semifinale play-off.

La ErmGroup ha scelto di puntare su di lui per la versatilità in campo e per il legame profondo con il territorio. Dopo due promozioni consecutive dalla Serie C alla B con Borgo Sansepolcro e un ultimo campionato concluso ai play-off, Cherubini si prepara ora a vivere una nuova fase della sua carriera, portando esperienza e identità locale in un progetto ambizioso.

Con il suo arrivo, la società biancazzurra rafforza il legame con San Giustino, rilanciando anche sul piano dell’entusiasmo cittadino in vista della nuova stagione. L’ottava annata di attività del club si apre così con un ritorno atteso e carico di significati, affidando a Cherubini un ruolo tecnico ma anche simbolico, da collante tra squadra e tifoseria.