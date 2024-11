Celebrazioni e arte a Città di Castello, weekend intenso di eventi

Celebrazioni e arte – Dal 7 al 10 novembre 2024, Città di Castello ospita un ricco programma di eventi culturali e artistici, con celebrazioni, conferenze, concerti e mostre. Ecco il calendario completo delle attività previste.

Basilica Cattedrale: Sacco di Burri e Celebrazione per San Francesco

Giovedì 7 novembre, presso la Basilica Cattedrale di Città di Castello, in occasione degli 800 anni dall’impressione delle Stimmate di San Francesco, sarà esposto il monumentale “Sacco” realizzato nel 1969 dal maestro Alberto Burri. Questa opera scenografica, creata per il dramma di Ignazio Silone “L’avventura di un povero cristiano”, rappresenta una delle installazioni più imponenti del noto artista. L’opera sarà visibile fino a domenica 10 novembre.

Circolo della Poesia: Presentazione di “V come Amore”

Alle 18:00 di giovedì 7 novembre, al Circolo Tifernate di Palazzo Bufalini, si terrà la presentazione del libro “V come Amore” di Veris Valentini. L’evento, parte della II edizione del Circolo della Poesia, vedrà anche le letture dell’attrice Silvia Bardascini, accompagnate dalla musica di Katarina Polchi. Per informazioni, contattare il circolodellapoesia@circolotifernate.it.

Conferenza su femminicidio: “Io mi difendo da sola”

Nella stessa giornata, alle 20:30, presso l’Università degli Studi Link di Città di Castello, la dott.ssa Marta Tosti terrà una conferenza sul tema del femminicidio, nell’ambito del progetto “Io mi difendo da sola”. La serata intende sensibilizzare il pubblico su una tematica di grande rilevanza sociale, fornendo strumenti di consapevolezza e prevenzione.

Teatro degli Illuminati: Debutto della Stagione Teatrale

La sera di giovedì 7 novembre, alle 20:45, il Teatro degli Illuminati inaugura la Stagione teatrale 2024-2025 con lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal”, tratto dall’opera di Luigi Pirandello e adattato da Marco Tullio Giordana e Geppy Gleijeses. Il dramma, che esplora il tema dell’identità e del destino, rappresenta uno dei capolavori della letteratura italiana.

Celebrazioni per San Francesco: Conferenza su Burri e Francesco

Sabato 9 novembre, alle 11:00, nella Basilica Cattedrale, si terrà la conferenza “Francesco e Burri. Una povertà regale”, dedicata agli 800 anni dalle Stimmate di San Francesco. Tra i relatori figurano personalità di spicco, come Mons. Luciano Paolucci Bedini, Mons. Nazzareno Marconi, il Prof. Bruno Corà e fra Giuseppe Magrini dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, che esploreranno il legame tra spiritualità francescana e l’arte di Burri.

Galleria Borgo Farinario: Inaugurazione della Mostra Collettiva

Sempre il 9 novembre, alle 17:00, nella Galleria Borgo Farinario, 5 sarà inaugurata la mostra collettiva di Matteo Milli e Gianluca Guadagni (alias 2G Graffiti). Questa esposizione di pittura contemporanea rimarrà aperta fino a domenica 17 novembre 2024.

Tradizionale Castagnata: Beneficenza per il Rione Mattonata

Nel pomeriggio del 9 novembre, alle 17:00, presso il Loggiato Gildoni in Piazza Matteotti, il rione Mattonata organizzerà “La festa di San Martino”, con la tradizionale castagnata. Il ricavato della vendita delle caldarroste sarà devoluto a progetti di solidarietà e beneficenza per la comunità.

Concerto per i Santi Patroni: Basilica Cattedrale

Domenica 10 novembre, alle 15:00, nella Basilica Cattedrale si terrà il concerto “Le Stimmate” in onore dei Santi Patroni Florido e Amanzio. Composto da fra Giuseppe Magrini, l’oratorio per soli, coro e orchestra sarà eseguito dalla Schola Cantorum Anton Maria Abbatini e dall’Orchestra Instabile di Arezzo (Oida).

Rassegna Cinematografica: Proiezione di “East is East”

Alle 16:30 di domenica 10 novembre, la Sala Rossi Monti della Biblioteca G. Carducci ospiterà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “Il viaggio continua”, con la proiezione gratuita del film “East is East” del regista Damien O’Donnell. Questo film esplora le dinamiche familiari e culturali in una famiglia anglo-pachistana.

Conferenza su Gerardo Dottori: Omaggio ai 140 anni dalla nascita

Sempre domenica 10 novembre, alle 17:00, la Pinacoteca Comunale celebrerà i 140 anni dalla nascita dell’artista Gerardo Dottori con la conferenza “Dottori 140°”. Saranno presenti Michela Botteghi (Assessore alla Cultura), Lorenzo Fiorucci (Curatore della mostra), Massimo Duranti (Direttore Archivi Dottori), Andrea Baffoni e Antonella Pesola dell’Archivi Dottori.

Mostre in Corso

Le celebrazioni continuano anche con alcune esposizioni d’arte:

Fino al 24 novembre: nella Event Room della Pinacoteca Comunale si potrà visitare la mostra “Collezionismo tifernate: Gerardo Dottori a Città di Castello”, curata da Lorenzo Fiorucci.

Fino al 28 novembre: l’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale ospita la mostra personale di Cinzia Prosperi, dedicata alle sue opere in vetrofusione.

Fino all’8 dicembre: presso l’Oratorio di San Crescentino a Morra sarà visibile la mostra d’arte contemporanea di Simone Berti. Le visite sono prenotabili al 331 5793733.

Questa densa serie di eventi culturali conferma Città di Castello come un centro nevralgico per l’arte e la tradizione, omaggiando figure storiche come San Francesco e artisti come Burri e Dottori.