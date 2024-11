Cassero: lavori da 600mila euro per ascensore e parcheggio

CITTÀ DI CASTELLO – L’amministrazione comunale ha ufficializzato l’affidamento dei lavori da 600 mila euro per la realizzazione di un ascensore e il raddoppio del parcheggio Raniero Collesi, che contribuiranno alla trasformazione dell’area del Cassero in un accesso principale al centro storico di Città di Castello. I lavori, affidati all’impresa Spinelli & Vannocchi di Perugia, sono finanziati per 350 mila euro dallo Stato, tramite la Regione, con il cofinanziamento del Comune attraverso un mutuo da 250 mila euro. I lavori inizieranno all’inizio del 2025, con il completamento previsto entro la fine dell’anno, in parallelo con i lavori della Variante del Cassero, attualmente in fase di ultimazione.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, mira a ridurre le barriere architettoniche e a promuovere la mobilità sostenibile, migliorando l’accessibilità per residenti, lavoratori e turisti. L’area del Cassero, oggi caratterizzata da difficoltà di accesso, sarà completamente ridisegnata, puntando a diventare un punto di ingresso facilitato al cuore storico della città.

Il nuovo ascensore, che verrà installato nella parte alta del bastione del Cassero, consentirà di superare il dislivello esistente tra la zona del parcheggio e piazza Gabriotti, garantendo l’accesso anche a persone con disabilità e a famiglie con passeggini. Al momento, infatti, l’unico accesso praticabile per i disabili è rappresentato dalle scale mobili, che non sono idonee a chi si muove in carrozzina. L’ascensore collegherà anche la viabilità ciclopedonale e sarà direttamente collegato ai giardini e alla zona circostante.

Parallelamente, il parcheggio Raniero Collesi verrà ampliato, aggiungendo 110 posti auto a quelli già esistenti, portando il totale a oltre 200 posti. Questa area sarà la prima della città a garantire un accesso pedonale diretto al centro storico senza attraversare strade a viabilità motorizzata, favorendo una fruizione più sicura e accessibile del patrimonio cittadino. La zona di sosta sarà inoltre integrata con aree verdi e la pista ciclopedonale finanziata da Agenda Urbana, che si collegherà ai percorsi lungo l’ansa del Tevere.

Un’altra importante parte del progetto riguarda la creazione di una rete di connessioni con i principali musei cittadini. La nuova pista ciclopedonale del Tevere si estenderà fino alla collezione Burri presso gli Ex Seccatoi del Tabacco, passando per il parco comunale di Rignaldello, e raggiungerà anche la Pinacoteca comunale, passando per l’area verde intitolata a Sandro Bartoccioni. Questa rete collegherà il patrimonio naturale del Tevere con i tesori artistici e culturali della città, offrendo a residenti e turisti un’esperienza più integrata e completa.

L’intervento fa parte di una più ampia strategia di riqualificazione urbana, pensata per rendere Città di Castello un esempio di accessibilità e sostenibilità. “L’area del Cassero sarà trasformata in una piazza urbana priva di ostacoli alla mobilità, con accesso diretto e facilitato al centro storico. La zona sarà dotata di nuovi spazi verdi, servizi igienici pubblici e strutture pensate per i cittadini e i turisti”, ha dichiarato il sindaco. Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e dell’Agenda Urbana, che prevede un investimento continuo nella creazione di spazi urbani più vivibili, accessibili e interconnessi.

Nei prossimi mesi, il Comune aprirà una fase di coprogettazione con la comunità per pianificare i nuovi investimenti, che includeranno l’area dell’ansa del Tevere e contribuiranno a valorizzare ulteriormente l’intero quartiere, proiettando Città di Castello verso un futuro di sviluppo urbano sostenibile.