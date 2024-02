Carnevale in piazza nel centro storico di Città di Castello

Appuntamento domenica 11 febbraio dalle ore 15.00

Con il “Carnevale in piazza”, domenica 11 febbraio a Città di Castello la festa per eccellenza dei bambini, dell’allegria e dei colori, degli scherzi e del divertimento, sarà una vera e propria riunione della comunità tifernate. Dalle ore 15.00 ci sarà tanta animazione per i bambini, con due postazioni di truccabimbi, bolle di sapone giganti, baby dance, palloncini, e sparacoriandoli, ma anche musica per tutte le età per accompagnare nei balli adulti e piccoli in maschera.

Protagoniste assolute del pomeriggio organizzato dal Comune saranno le società rionali della città: in piazza Matteotti si ritroveranno i volontari della Mattonata, di Riosecco, Badiali, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte Pesci d’Oro, Madonna del Latte, Prato, Casella.

Tutti insieme offriranno ai presenti ciaccine fritte, mazzafegati e salsicce e dolci e richiameranno nel centro storico famiglie da tutta la città. La marcia in più a una spensierata e divertente festa del segno della tradizione cittadina, sotto lo sguardo del simbolo del carnevale tifernate, Re Dodone, che saluterà con benevolenza e simpatia tutti i presenti.

«Aspettiamo i bambini, le famiglie, chiunque ami divertirsi e stare insieme nella nostra bella città», – dichiara l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri.

«Ancora una volta metteremo a disposizione il salotto buono del centro storico per una festa dal sapore profondo dell’identità tifernate, vissuta e trasmessa da coloro che sono i custodi delle tradizioni della nostra comunità, le società rionali al cui protagonismo dobbiamo tanto del buon esito degli eventi più caratteristici che l’amministrazione comunale promuove durante l’anno e che ringraziamo ancora una volta per il contributo prezioso della propria partecipazione» – sottolinea l’assessore, riservando particolare riconoscenza al personale comunale dell’Ufficio Commercio “per il fondamentale lavoro preparatorio dell’evento”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del “Carnevale in piazza”, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di domenica 11 febbraio vieterà transito e sosta veicolari su largo Gildoni, piazza Matteotti, piazza Fanti, via S. Apollinare, corso Cavour, piazza Gabriotti, compresa l’area riservata agli autorizzati (con esclusione dei veicoli di polizia e di soccorso, dei mezzi per la pulizia delle strade al termine dell’evento e di quelli utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa).