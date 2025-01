Carnevale a Castello: appuntamento il 2 marzo in piazza Matteotti

Carnevale a Castello – Città di Castello si prepara a celebrare il Carnevale con un evento che unisce tradizione e comunità. L’appuntamento è per domenica 2 marzo 2025 in piazza Matteotti, dove si terrà il consueto “Carnevale in piazza”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le società rionali, le pro loco e le associazioni locali. L’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, ha confermato la data, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità tifernate.

Dalle ore 15.00, la piazza diventerà il punto di ritrovo per famiglie, bambini in maschera e chiunque desideri festeggiare in un’atmosfera allegra e spensierata. L’evento, che rientra nella programmazione annuale degli appuntamenti cittadini, si distingue per la sua capacità di coinvolgere tutte le generazioni, dai più piccoli ai nonni.

Guerri ha evidenziato il ruolo fondamentale delle società rionali e delle pro loco, che anche quest’anno contribuiranno con entusiasmo e dedizione alla riuscita della manifestazione. Tra le attrazioni previste ci saranno animazioni per bambini, musica adatta a tutte le età e la degustazione di dolci tipici della gastronomia locale, elementi che rendono il Carnevale di Città di Castello un momento irrinunciabile.

L’assessore ha anticipato che nei prossimi mesi verranno definiti ulteriori dettagli, invitando la cittadinanza a restare aggiornata nelle settimane precedenti l’evento. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro e divertimento, nel rispetto della tradizione che da anni caratterizza questa festa.

Il “Carnevale in piazza” si conferma così un appuntamento fisso per la comunità tifernate, un momento di condivisione e allegria che valorizza il centro storico e rafforza il senso di appartenenza al territorio.