Cappelletti di Altotevere Volley: “Puntiamo alla consacrazione”

Lo schiacciatore dichiara “Squadra matura, qui abbiamo tutto”

“Sarà l’anno della consacrazione.” lo afferma Niccolò Cappelletti, uno dei veterani dell’Altotevere Volley, pronto a iniziare la sua quarta stagione in biancazzurro con grande entusiasmo e consapevolezza. Cappelletti, classe 1995, originario di Corciano in provincia di Perugia è ormai una presenza familiare a San Giustino, dove vive da due anni con la moglie e dove si sente pienamente integrato sia nel contesto sportivo che in quello sociale.

L’esperto laterale, tra i punti fermi della squadra allenata da coach Bartolini, ha attraversato tutte le fasi di crescita del club, fin da quando la ErmGroup Altotevere ha fatto il suo ingresso nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. Insieme al centrale Augusto Quarta, è uno dei pochi “sempre presenti” dalla prima stagione nella categoria.

Cappelletti è uno schiacciatore completo, ma si è rivelato prezioso anche in altri ruoli. Lo scorso anno, ad esempio, ha ricoperto con successo il ruolo di opposto per sopperire all’assenza di Simone Marzolla, dimostrando grande versatilità e spirito di squadra. In quella fase è stato determinante anche al servizio, con una battuta potente ed efficace, capace di creare grattacapi a molte ricezioni avversarie.

«Qui mi trovo molto bene – afferma Cappelletti – sia per il rapporto con la società che per il clima che si respira a San Giustino e in tutta l’area dell’Altotevere. Inoltre, Corciano è vicina, quindi è la situazione ideale anche fuori dal campo».

Secondo il giocatore, quella che sta per iniziare potrebbe essere la stagione della maturità per la squadra: «Sono convinto che questo possa essere l’anno della consacrazione per il club. Siamo davanti a una società giovane ma ambiziosa, che ha fatto passi da gigante sotto tutti i punti di vista. La struttura è solida, l’ambiente è sano e motivante: non ci manca nulla per fare bene».

Il roster 2024/2025 si presenta rinnovato ma equilibrato, confermati diversi giocatori dell’ultima stagione, tra cui lo stesso, affiancati da giovani talenti che però vantano già esperienze importanti. «Il mix mi sembra azzeccato – commenta –. C’è entusiasmo ma anche una base di consapevolezza. Per ottenere risultati, però, servirà tanta determinazione in palestra e attenzione ai fondamentali».

Il livello del girone Bianco di Serie A3, intanto, si è ulteriormente alzato. «Sarà un campionato tosto – ammette –. Metto Belluno e Reggio Emilia un gradino sopra le altre, ma ci sono anche Acqui Terme, Mantova e tante squadre pronte a dire la loro. E noi affronteremo le favorite subito, sarà un inizio di fuoco».

A rendere ancora più interessante la stagione è il recupero fisico completo di Simone Marzolla, il quale aveva saltato buona parte della scorsa annata. Un ritorno che dà fiducia al gruppo e che consente a Cappelletti di tornare nel suo ruolo naturale in banda. L’anno scorso, nonostante un avvio difficile, la squadra ha dato segnali importanti. «Eravamo penultimi, ma una volta sistemati fisicamente siamo risaliti fino a sfiorare la finale playoff. È stato un segnale forte: il progetto funziona e il gruppo ha carattere».

Parlare apertamente di promozione in Serie A2 ancora troppo presto ma l’obiettivo è chiaro. «Sarebbe il coronamento di un lavoro serio e ben strutturato, che sta già producendo i primi risultati. L’A2 è un sogno che coltiviamo tutti, ma per raggiungerlo dobbiamo restare umili, uniti e determinati».

L’Altotevere Volley oggi rappresenta una delle realtà più interessanti del volley umbro e non solo. La passione della piazza, la solidità della società e l’entusiasmo dei tifosi rendono San Giustino un ambiente ideale per chi vuole crescere e vincere.

E Cappelletti, da leader silenzioso ma concreto, vuole essere ancora protagonista di questa storia. «Sento di avere ancora molto da dare – conclude –. Sia dal punto di vista tecnico che umano. Abbiamo le carte in regola per fare una grande stagione. E io sono pronto».