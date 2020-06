Chiama o scrivi in redazione

Borghi più Belli d’Italia, Citerna festeggia la “Notte Romantica”

Sabato 27 giugno anche Citerna festeggia la “Notte Romantica” nei Borghi più Belli d’Italia. L’appuntamento per tutti gli innamorati e non solo è nella piazza Scipione Scipioni, la suggestiva terrazza che si affaccia sulla Valtiberina, che per l’occasione sarà addobbata e ancora più incantevole.

Tra le proposte in programma, sarà possibile gustare un aperitivo romantico ammirando il bellissimo panorama per poi proseguire la serata con una cena con speciale menù romantico nei ristoranti del Borgo.

Tutte le coppie potranno scattare una foto dalla terrazza di Citerna e partecipare via social al contest a premi organizzato per questa quinta edizione, semplicemente postando lo scatto sul profilo instagram con gli hashtag: #Citernaromantica e #Citernaitalia.

“Con l’arrivo del bel tempo il nostro Borgo è il contesto ideale per trascorrere una serata speciale all’aperto e all’insegna del buon cibo, ammirando il suggestivo panorama della nostra Valle – dichiara l’assessore Anna Conti -. Proprio per questo invitiamo tutti a trascorrere una Notte Romantica sotto le stelle di Citerna”.