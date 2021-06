Blitz Carabinieri Città di Castello, arrestata 1 persona e denunciate 3

di Bruna Almeida Paroni

Incidenti, ubriachi alla guida e risse, denunciate tre persone e arrestata una. Questo è il resoconto delle continue verifiche condotte dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, volte alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ma anche al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus.

Le Forze dell’Ordine, per quanto riguarda il territorio dell’Alta Valle del Tevere, hanno controllato circa 80 mezzi negli ultimi giorni. Tutto considerato, poche sarebbero state le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Tre persone, infatti, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Un 24enne, un 45enne e un 21enne, più precisamente, hanno avuto le rispettive patenti di guida ritirate – il 45enne ed il 21enne, come già detto, hanno tamponato le macchine che li precedevano.

Controlli finalizzati anche a dissuadere gli assembramenti creatisi dai clienti durante le serate all’aperto tifernate. Sono oltre 80 gli esercizi negli scorsi giorni, secondo quanto comunicato dal Comando Provinciale di Perugia. I Carabinieri affermano che non sarebbero state rilevate, tuttavia, situazioni particolarmente complesse.

Lite tra giovani. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un giovane italiano in flagranza per il reato di rissa. L’episodio sarebbe successo per un motivo futile, in una delle piazze della movida di Città di Castello. Gli uomini del radiomobile sono subito intervenuti sul posto prestando le cure alla vittima, un giovane straniero. Gravemente ferito alla testa, è stato condotto all’ospedale di Città di Castello e sottoposto ad un intervento chirurgico. L’italiano è stato condannato, dovrà scontare gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo, previsto nella mattinata di domani.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime ore.