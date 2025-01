Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato ad Umbertide

Bilancio di Previsione – Il Consiglio Comunale di Umbertide ha approvato, il 30 dicembre, il Bilancio di Previsione per il periodo 2025-2027, con il sostegno della maggioranza composta da Fratelli d’Italia, Lega e Umbertide per Carizia Sindaco, mentre le opposizioni, inclusi Corrente, Partito Democratico e Progressisti per l’Innovazione, hanno votato contro. Il bilancio riflette una situazione economica solida, con tariffe per i servizi essenziali come asilo nido, mensa scolastica e trasporti scolastici che rimarranno invariate, garantendo così l’accesso ai servizi per le famiglie.

L’Amministrazione ha manifestato una particolare attenzione per l’edilizia scolastica, con l’inaugurazione prevista nel 2025 di tre nuove strutture: la scuola d’infanzia di Calzolaro, la scuola primaria di Niccone e la scuola d’infanzia di Verna, per un investimento totale che supera i 2 milioni di euro. Inoltre, si avvieranno i lavori per un nuovo asilo nido, che sorgerà a fianco della scuola d’infanzia Monini, con un budget di 2,5 milioni di euro, creando un polo educativo integrato per bambini dai 0 ai 6 anni.

Altri interventi significativi per il 2025 includono la riqualificazione della scuola Garibaldi, che richiederà oltre 1 milione di euro per la sostituzione di finestre e l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento. Anche Piazza Michelangelo beneficerà di un progetto di riqualificazione, con un investimento di 290mila euro. La manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e la sicurezza del territorio sono state indicate come priorità, con un focus particolare sulle questioni ambientali e il dissesto idrogeologico.

Il Centro Socio Culturale di San Francesco sarà oggetto di ristrutturazione per un importo di 900mila euro, mentre il museo di Santa Croce riceverà 480mila euro per lavori di ammodernamento. Anche il cavalcavia in via Madonna del Moro sarà ristrutturato con un investimento di 1,1 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ambiente, sono previsti interventi già finanziati per un totale di 480mila euro per la sistemazione delle sponde del fiume Tevere e del fosso Rio, mentre lavori per 1,4 milioni di euro sono in corso per la passerella sul Tevere e 700mila euro per un percorso ciclo-pedonale che dalla Mola Casanova si estenderà fino a Montecorona.

In aggiunta, il bilancio prevede 100mila euro per la manutenzione stradale e 50mila euro per cofinanziare progetti provenienti da bandi già finanziati. I lavori per un nuovo impianto fotovoltaico alla scuola d’infanzia Marcella Monini sono in fase di avvio, mentre sono già stati completati recenti lavori presso la piscina comunale.

Il servizio tributi sarà potenziato con un supporto operativo, agevolando l’ufficio nelle sue funzioni. Resteranno attive le borse di studio comunali, con un investimento di 10mila euro per studenti meritevoli. Le aliquote relative all’IMU sono confermate, insieme a un’addizionale comunale Irpef progressiva, rispettando l’articolo 53 della Costituzione per garantire equità fiscale. Anche il canone unico patrimoniale rimarrà invariato, con un adeguamento delle tariffe TARI basato sul Piano Economico Finanziario approvato dall’AURI.

L’assessore al bilancio Alessandro Villarini ha sottolineato che tutti gli equilibri di bilancio sono stati mantenuti e garantiti. Ha espresso soddisfazione per un bilancio che non solo sostiene i servizi alla cittadinanza, ma anche per il fatto che non ci saranno aumenti delle tariffe per i servizi essenziali. Villarini ha dichiarato: “Il bilancio del comune di Umbertide è ben strutturato e poggia su basi solide. Procedono tutti i lavori pubblici già programmati e se ne avvieranno altri nel corso del 2025. Il nostro è quindi un bilancio sano che assicura il corretto svolgimento della consiliatura, con chiare linee programmatiche per un futuro dignitoso per Umbertide.”

Durante la stessa seduta, il Consiglio ha approvato anche l’alienazione delle reti del gas di proprietà comunale, in vista di una nuova gara d’ambito con il Comune di Perugia come capofila. Questa decisione non influenzerà le tariffe per gli utenti e rappresenta un’importante entrata per l’Amministrazione, che potrà utilizzare tali fondi per continuare a sviluppare i progetti già avviati, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il progresso della comunità.