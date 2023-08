Biblioteca in “piazza”, una bancarella piena di libri al mercato nel centro storico della città

Biblioteca al “mercato”: bilancio positivo per l’iniziativa dei libri accanto alle bancarelle di verdure, frutta e abbigliamento. Si è conclusa con l’ultimo appuntamento di fine agosto l’iniziativa della biblioteca comunale collegata agli appuntamenti estivi, che prevedeva la presenza al mercato settimanale di una sorta di piccola “succursale” della Carducci, vale a dire di una vera e propria bancarella di libri selezionati in modo da accontentare varie tipologie di utenti (bambini, lettori forti od occasionali, appassionati di gialli, di narrativa, o anche coloro disposti a letture un po’ più impegnative, nonostante le elevate temperature).

La postazione era soprattutto pensata per dare la possibilità di far conoscere la biblioteca e i suoi servizi soprattutto a chi non l’aveva mai frequentata. Il bilancio è stato senz’altro positivo e numerosi sono stati i commenti di apprezzamento da parte di chi si è avvicinato con curiosità all’inconsueta bancarella.

“Ad una prima occhiata i numeri possono sembrare bassi – precisa la responsabile del Servizio, Patrizia Montani – nelle tre mattinate in programma sono stati effettuati complessivamente circa 50 prestiti e 28 nuove iscrizioni. Si tratta in gran parte di persone che probabilmente non si sarebbero mai avvicinate alla biblioteca in modo tradizionale perché intimorite o perché semplicemente non pensavano che le loro esigenze di lettura potessero essere soddisfatte da un luogo di cui spesso si ignora addirittura l’esistenza o che comunque continua ad essere immaginato rivolto esclusivamente a studenti o in ogni caso riservato allo studio. In realtà, dopo un primo approccio “casuale” e due chiacchere per familiarizzare i nuovi utenti sono tornati nella sede di via XI Settembre a restituire i libri presi al mercato e a prenderne di nuovi e questo è in realtà uno splendido risultato e ci conferma nella convinzione che occorre uscire e farsi conoscere, perché solo in questo modo si ha la possibilità di presentare la biblioteca per quello che effettivamente è: un servizio rivolto a tutta la comunità senza distinzioni né discriminazioni, un’offerta culturale diversificata e alla portata di tutti, un’occasione di condivisione e di socialità qualitativamente alta.”

“L’esperienza si è rivelata così significativa – conclude Montani, coadiuvata nella gestione della postazione da Silvia Palazzi – che stiamo valutando l’opportunità di proseguire le uscite al mercato anche nei prossimi mesi, in modo da rendere la “bancarella di libri” e quindi la Biblioteca una presenza familiare e consueta.”

“Questa iniziativa rientra in una vasta programmazione che l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Comunale da qualche anno, dopo l’inaugurazione della sede ricca di fascino e suggestione a Palazzo Vitelli a San Giacomo, ha predisposto per promuovere la lettura con eventi e manifestazioni in grado di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Essere qui in questa splendida piazza, fra la Torre Civica, palazzo comunale, la cattedrale con i libri accanto alle bancarelle del mercato settimanale è davvero un segnale straordinario di vita vera con al centro la voglia di leggere, di conoscere”, ha dichiarato, l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, “ringraziando la responsabile della Biblioteca e le bibliotecarie per l’entusiasmo e dedizione che hanno dimostrato fin da subito nell’intraprendere questa nuova esperienza.”