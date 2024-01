Bambini campioni di bontà

a Città di Castello e Bagno di Romagna

Due territori legati fortemente da vincoli di amicizia e solidarietà

Una iniziativa che abbraccia due località, Città di Castello e Bagno di Romngna, e anche due territori legati sempre di più da vincoli di amicizia e solidarietà nel nome dei Bambini “campioni” di bontà. Un gesto solidale, fatto e ricavato dalla vendita del mercatino dei baby espositori alla mostra dell’artigianato storico del Rione Prato un quartiere di Città di Castello, con la consegna e donazione al comune romagnolo per un importo di mille euro.

«Un bellissimo gesto quello del Rione Prato, che ha dato ancora più forza al nostro legame con il Comune di Bagno di Romagna, consentendo alla nostra città di esprimere, ancora una volta, profonda vicinanza ai territori colpiti dall’alluvione del 2022». E’ quanto ha dichiarato l’assessore Benedetta Calagreti in merito alla donazione del ricavato del mercatino rinascimentale dei bambini, tenutosi durante le Giornate dell’artigianato Storico lo scorso anno.

«Ringrazio l’amministrazione di Bagno di Romagna per la calorosa accoglienza, in particolare l’assessore Enrica Lazzari, che in questi mesi ha collaborato con entusiasmo alla costruzione di questa importante iniziativa” – ha specificato Calagreti -, accompagnando la delegazione del Rione Prato, guidata dal Presidente Domenico Duchi e dai consiglieri Angelo Rampi e Umbro Calagreti unitamente ai bimbi i veri protagonisti del mercatino».

«Siamo soddisfatti per la buona riuscita di questa iniziativa, che ci ha consentito di donare 1000euro per il progetto, portato avanti dal CEP, nella figura della dirigente scolastica Daniela Corbi”- come ha espresso il Presidente Duchi. Il lavoro dei bimbi del Rione finanzierà un nuovo progetto educativo pomeridiano, “Io sto bene a scuola” e gestito dall’Istituto comprensivo di Bagno di Romagna in collaborazione con il Comune per fornire ai piccoli della primaria un supporto per compiti e attività ludico-ricreative».

«Un gesto di grande solidarietà e insegnamento per la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni, che ha visto l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi del vostro rione” – così hanno dichiarato il Sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini e l’assessore Enrica Lazzari nel ringraziare la nostra cittadina».