Babbo Natale in Canoa: 43 Anni di Magia Lungo il Tevere

Babbo Natale in Canoa – Il Canoa Club Città di Castello ha regalato, per il 43º anno consecutivo, uno spettacolo senza precedenti sulle acque del fiume Tevere: Babbo Natale in canoa. L’evento, unico in Italia, ha coinvolto oltre 25 atleti illuminati da torce, creando una suggestiva atmosfera natalizia lungo un percorso di 800 metri, dalla frazione di Piosina al ponte del Tevere. Una tradizione iniziata nel Natale del 1980, che quest’anno si è arricchita di solidarietà grazie alla partecipazione delle “farfalle”, donne operate al seno dell’Associazione Altotevere contro il Cancro, impegnate nel canottaggio per il recupero psicofisico post-operatorio.

Il 25 dicembre è stato l’epicentro di un Natale davvero originale a Città di Castello, con oltre 25 Babbo Natale in canoa che hanno solcato le acque del Tevere sotto il Ponte della città. La scenografia, illuminata da torce, fuochi d’artificio e un presepe pensile, ha incantato una folla record composta principalmente da famiglie con bambini e turisti. L’evento è stato organizzato dal Canoa Club Città di Castello, noto per i successi nazionali ed internazionali, con la collaborazione del comune locale.

Il fascino della tradizione è stato ulteriormente esaltato dall’apporto delle “farfalle”, donne che hanno affrontato l’operazione al seno e praticano il canottaggio come forma di riabilitazione. Vestite da Babbo Natale, hanno solcato il Tevere a bordo del loro “dragon boat”, una canoa da venti posti ideata per la riabilitazione, caratterizzata da una lunghezza di oltre 12 metri e una larghezza di oltre un metro.

Il presidente del Canoa Club Città di Castello, Nicola Landi, ha dichiarato con orgoglio che l’evento, ereditato dai fondatori del Club, è diventato un appuntamento irrinunciabile a livello nazionale, confermando la sinergia con l’amministrazione comunale che ha incluso la manifestazione negli eventi natalizi.

Il sindaco Luca Secondi e gli assessori hanno lodato l’iniziativa, sottolineando il suo ruolo nel trasmettere un messaggio di speranza attraverso uno spettacolo unico nel suo genere. Anche il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, ha elogiato l’evento, sottolineando il suo impatto positivo sulla comunità e i valori di inclusione e gioia che rappresenta.

L’evento non è solo tradizione ma anche un’occasione per sostenere la ricerca e combattere il cancro attraverso lo sport, come evidenziato da Daniela Belsoli, vice-presidente dell’Associazione Altotevere contro il Cancro e capo del gruppo delle “farfalle”. La giornata si è conclusa con fuochi in prossimità delle sponde, riscaldando i numerosi turisti che hanno partecipato all’evento dopo il tradizionale pranzo di Natale.

L’edizione 2023 della discesa natalizia sul Tevere ha rappresentato un momento magico e coinvolgente, un’occasione per vivere il Natale in modo unico, in un contesto naturale a pochi passi dalle bellezze storico-artistiche di Città di Castello. L’evento, oltre a consolidare una tradizione di 43 anni, ha offerto un’esperienza indimenticabile ai presenti, testimoniando la capacità del Canoa Club Città di Castello di coniugare sport, tradizione e solidarietà