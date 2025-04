Avviato a Città di Castello il piano per la rigenerazione urbana

Interventi mirati per la crescita sostenibile e innovativa del territorio

È stato approvato il programma “Well living – Città di Castello Agenda Urbana 2021-2027”, con un investimento complessivo di 6.730.536 euro destinato a interventi di riqualificazione e sviluppo sostenibile nel comune di Città di Castello. Il piano, che fa parte dell’Agenda Urbana dell’Umbria, riguarda anche altre città della regione, tra cui Perugia, Terni, Foligno e Spoleto.

La Giunta regionale dell’Umbria, nella seduta del 2 aprile 2025, ha approvato ufficialmente il programma, dopo un’attenta validazione da parte del Nucleo Tecnico di Coordinamento (NTC). Il parere favorevole ha confermato che il piano rispetta i criteri di selezione e gli standard previsti dai fondi FESR e FSE+, due degli strumenti finanziari chiave della regione. L’investimento complessivo è suddiviso tra 6.075.576 euro del Programma Regionale FESR (con un cofinanziamento obbligatorio da parte del Comune pari a 1.093.603,68 euro) e 654.960 euro dal Programma Regionale FSE+.

I fondi serviranno per una serie di azioni che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere la sostenibilità e l’innovazione a Città di Castello. Il piano include interventi di grande rilevanza per la città, come la riqualificazione del Teatro all’aperto e del Parco Langer, che vedranno un investimento di 3,1 milioni di euro. Inoltre, il programma prevede la creazione di una rete di piste ciclabili per un totale di sette chilometri, con un valore di 1,1 milioni di euro, al fine di promuovere la mobilità lenta.

Altro intervento fondamentale riguarda l’adozione di un sistema di Digital Twin, che consentirà il monitoraggio urbano in tempo reale, per un valore di oltre 600mila euro. Questo sistema tecnologico contribuirà a una gestione più efficiente della città, garantendo un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

In aggiunta, è previsto un impegno significativo nella valorizzazione delle aree verdi e naturalistiche. Il Parco Agricolo dell’Ansa del Tevere sarà trasformato in un’area destinata all’agrobiodiversità e a iniziative di inclusione sociale, con un investimento che supera i 400mila euro. Un altro progetto riguarda la riqualificazione degli spazi adiacenti alle mura urbiche, con un finanziamento di circa 340mila euro.

Per il Parcheggio Ferri, è previsto un intervento di rinverdimento e depavimentazione, con una spesa superiore a 150mila euro, volto a migliorare l’accessibilità e l’impatto ambientale della zona.

L’inclusione sociale è un altro pilastro fondamentale di questo programma. Attraverso il Programma FSE+, saranno implementate azioni per favorire l’inclusione lavorativa, il supporto alle famiglie e il potenziamento del welfare comunitario. Questi interventi, per un totale di 650mila euro, saranno cruciali per favorire l’integrazione sociale e migliorare il benessere dei cittadini più vulnerabili.

L’approvazione del programma è un passo importante nell’attuazione di una strategia di crescita sostenibile che mira a rendere Città di Castello un modello di innovazione sociale e sostenibilità urbana nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale della Regione Umbria.

A questo punto, l’iter amministrativo prevede il recepimento delle prescrizioni tecniche contenute nel parere istruttorio unitario, fase necessaria per la validazione definitiva da parte della Giunta regionale. L’attuazione di questo piano di investimento è destinata a portare significativi miglioramenti alla città, creando opportunità per il territorio e migliorando la vita quotidiana dei suoi abitanti.