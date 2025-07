Avviata la progettazione del nuovo polo scolastico di Pierantonio

Parte il percorso partecipato per la scuola post sisma 2023

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha dato il via alla fase progettuale per la realizzazione del nuovo polo scolastico unico nella frazione di Pierantonio, colpita dal sisma del 9 marzo 2023 che ha causato ingenti danni strutturali, comprese le scuole presenti nel territorio.

L’incontro, fortemente promosso dalla Vicesindaco con delega alla Ricostruzione Post Sisma 2023, Annalisa Mierla, ha rappresentato il primo momento di confronto diretto e collaborativo tra le istituzioni comunali, i tecnici e i rappresentanti del mondo scolastico coinvolti nel progetto.

Alla riunione hanno partecipato i dirigenti scolastici delle due realtà interessate, rispettivamente Silvia Reali per il Primo Circolo Umbertide e Paola Avorio per l’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, insieme a responsabili dei plessi di Pierantonio e a figure chiave del personale scolastico. Dal lato tecnico, hanno preso parte il dirigente ingegnere comunale Graziano Scurria, l’architetto responsabile del servizio edilizia scolastica Elena Marcucci e il gruppo di progettisti capeggiato dall’ingegnere Marco Tosti.

L’obiettivo prioritario dell’incontro è stato avviare un dialogo costruttivo, con l’intento di costruire un percorso di co-progettazione che metta al centro le reali esigenze della comunità scolastica, evitando così un processo top-down basato su decisioni già prese. La partecipazione attiva delle scuole è stata infatti promossa fin dall’inizio come elemento fondante dell’intero iter progettuale.

Il nuovo polo scolastico, destinato ad ospitare alunni dai 6 ai 14 anni, sarà concepito come un’area funzionale e innovativa, in grado di supportare una didattica inclusiva e aggiornata. La struttura punterà non solo a rispondere alle esigenze educative, ma anche a favorire il coinvolgimento della comunità locale, diventando un punto di riferimento per attività sia formative che extrascolastiche.

Le due dirigenti scolastiche sono state coinvolte nel percorso tecnico-amministrativo sin dalle prime fasi, dall’affidamento degli incarichi per l’adeguamento sismico fino alla definizione del progetto ex novo del polo. Sono state inoltre discusse le tempistiche e i passaggi fondamentali per portare avanti la realizzazione.

Per raccogliere indicazioni precise e puntuali sulle necessità legate alla nuova struttura, è stato elaborato un questionario rivolto a dirigenti scolastici e uffici comunali coinvolti nel progetto. Questo strumento servirà ai progettisti per modulare la proposta finale in modo coerente con le richieste del territorio e degli operatori scolastici.

Il progetto si inserisce in un quadro di ricostruzione che vuole andare oltre la semplice riparazione degli edifici danneggiati, ponendo l’accento sulla qualità e sull’innovazione degli spazi educativi, con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico capace di valorizzare il territorio e favorire la crescita della comunità.

La Vicesindaco Mierla ha voluto sottolineare l’importanza della partecipazione e della trasparenza come elementi imprescindibili per la riuscita dell’intervento, evidenziando la volontà di rendere il nuovo polo un simbolo di rinascita e futuro per Pierantonio e per l’intero Comune di Umbertide.

Il percorso avviato con questo primo incontro sarà seguito da ulteriori momenti di confronto, per garantire un dialogo continuo e strutturato tra tutte le parti coinvolte, in modo da realizzare un progetto condiviso e rispondente alle aspettative di tutti gli attori interessati.