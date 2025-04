Auto fuori strada sulla E45, muore una donna di 77 anni

Una donna di 77 anni di Ravenna ha perso la vita nella mattina di giovedì 24 aprile a seguito di un incidente autonomo avvenuto lungo la E45, nel territorio comunale di Umbertide, nei pressi della frazione di Pierantonio. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 93,100, in direzione Terni, provocando l’interruzione temporanea del traffico. La donna aveva un cagnolino a bordo che è stato affidato alla Usl.

Stando alle prime ricostruzioni, l’automobile condotta dalla vittima sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause dell’improvvisa sbandata. La donna da quanto appreso avrebbe avuto un malore mentre guidava finendo con l’auto in una scarpata.

All’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, incaricati delle operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area, e la Polstrada di Città di Castello per i rilievi e la regolazione del traffico.

Il tratto interessato dalla fuoriuscita è stato chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi, la rimozione del mezzo incidentato e la gestione della viabilità da parte delle squadre Anas. La circolazione in direzione Terni è rimasta interdetta per diverse ore, con deviazioni su viabilità alternativa segnalata in loco.

L’evento ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità secondaria, con rallentamenti registrati lungo le arterie di collegamento tra Umbertide e le località limitrofe. La Procura di Perugia potrebbe disporre ulteriori indagini per chiarire eventuali responsabilità o fattori esterni all’origine dell’incidente. Secondo fonti investigative, al momento non risultano coinvolti altri mezzi e non ci sono testimoni diretti del momento dell’uscita di strada.