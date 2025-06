Assoluta novità: scuola garibaldi verso l’efficienza energetica

Umbertide avvia riqualificazione per ambiente più verde

Sono iniziati i lavori di ammodernamento della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” a Umbertide, con un investimento di oltre un milione di euro. Questo intervento strategico mira a elevare gli standard di efficienza energetica dell’edificio, uno dei più rilevanti per la comunità locale. L’iniziativa, dal costo di 1.059.000 euro, è supportata dal Programma Regionale PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.2, con un contributo comunale di circa 147.000 euro.

L’operazione è volta a una significativa diminuzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Le migliorie principali riguarderanno la sostituzione integrale di 166 infissi, coprendo una superficie di 671 metri quadrati, e la messa in opera di un innovativo sistema di riscaldamento. Quest’ultimo abbandonerà il gas in favore di una pompa di calore elettrica, riconosciuta per la sua superiore efficienza e il ridotto impatto ambientale. La Soprintendenza ha supervisionato il progetto, garantendo il rispetto delle normative che tutelano l’edificio come bene culturale e paesaggistico, preservandone l’integrità storica e architettonica. L’implementazione di queste tecnologie all’avanguardia promette una notevole riduzione delle spese di gestione e un significativo contributo agli obiettivi europei di transizione ecologica e neutralità climatica.

L’amministrazione comunale di Umbertide sottolinea l’importanza di fornire agli alunni ambienti scolastici non solo gradevoli e moderni, ma anche all’avanguardia dal punto di vista energetico. L’edilizia scolastica e l’ecosostenibilità si confermano assi portanti del mandato amministrativo. Investire in strutture didattiche all’avanguardia significa promuovere il benessere della comunità, la crescita dei giovani e il progresso del territorio. Questo progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione degli istituti scolastici di Umbertide, che ha già visto interventi significativi in diverse strutture. Tra questi spiccano i lavori presso le scuole di Montecastelli (363.000 euro), Calzolaro (594.000 euro), Niccone (circa 1 milione di euro) e il cantiere in corso a Verna, con un investimento di 1.320.000 euro.

Questa serie di iniziative concrete dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere studenti, famiglie e l’intero settore educativo, con l’obiettivo di creare un sistema scolastico sempre più accogliente, innovativo e rispettoso dell’ambiente.