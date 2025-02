Arte e cultura alla Rocca di Umbertide: il programma 2025

Arte e cultura – La Rocca di Umbertide si prepara a riaccendere i riflettori sull’arte con un nuovo ciclo di mostre che si svolgerà nel corso del 2025. Il programma è stato presentato il 13 febbraio presso il Comune di Umbertide dal vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, in collaborazione con il critico d’arte Giorgio Bonomi, noto per il suo contributo all’organizzazione di eventi culturali nella Rocca.

Il calendario espositivo prevede otto eventi che si svolgeranno da febbraio a dicembre, offrendo una panoramica che comprende diverse forme artistiche, dalla fotografia alla scultura, fino a significative collettive tematiche.

Il primo evento, che darà il via alla stagione, sarà la mostra fotografica intitolata “Un treno di scatti” dell’artista Spartaco Ceccagnoli, curata da Paolo Ippoliti. Questa esposizione verrà inaugurata il 15 febbraio e rimarrà aperta fino al 9 marzo. In seguito, dal 16 marzo al 4 maggio, si terrà “Umbertid’Arte”, la sesta edizione della collettiva che offre visibilità agli artisti di Umbertide, sia nativi che adottivi.

Successivamente, dal 10 maggio all’8 giugno, sarà la volta di “Treartistesette”, una mostra dedicata all’arte femminile, curata da Giorgio Bonomi e Lara Caccia, esponendo opere di Mirta Carroli, Maria Elena Diaco ed Eugenia Vanni.

Il 14 giugno avrà inizio “La bellezza resta”, una collettiva curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini, che presenterà oltre cento opere focalizzate sul concetto di bellezza, sia esteriore che interiore, e che sarà visitabile fino al 13 luglio. Dal 19 luglio al 14 settembre, la Rocca ospiterà un’antologica dello scultore Alex Pinna, curata dal professor Bonomi.

L’autunno si aprirà con la mostra “Muta-menti. Sguardi sul futuro ma quale futuro?”, una collettiva sotto la direzione di Pippo Cosenza, in programma dal 20 settembre al 19 ottobre. Successivamente, dal 25 ottobre al 30 novembre, l’arte fotografica tornerà in primo piano con “Il ritratto di sé”, esposizione curata da Giorgio Bonomi e Sofia Codini.

A chiudere il programma espositivo ci penserà “Linee d’Umbria 3”, una rassegna dedicata agli artisti umbri o residenti nella regione, che sarà visitabile dal 6 dicembre al 4 gennaio.

Il vicesindaco Annalisa Mierla ha affermato che questa stagione espositiva rappresenta il risultato di un significativo lavoro di collaborazione tra artisti, volontari e il professor Bonomi, con il sostegno di Vittorio Dragoni e il contributo di Ettore Spatoloni. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questa iniziativa, invitando il pubblico a visitare la Rocca, un simbolo della città, per scoprire le mostre in programma.

Anche il professor Giorgio Bonomi ha manifestato soddisfazione per il programma di quest’anno, evidenziando il bilanciamento tra arte locale, nazionale e internazionale, con un’attenzione particolare all’arte femminile. Le esposizioni non solo mettono in risalto artisti locali, ma si aprono anche a contesti più ampi, offrendo al pubblico un’esperienza ricca e stimolante. La Rocca di Umbertide si conferma così come un centro culturale di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea.

Per quanto riguarda gli orari di apertura della Rocca di Umbertide, gli accessi saranno regolati come segue:

Lunedì: chiuso

Martedì: 16.30 – 18.30

Mercoledì e giovedì: 10.30 – 12.30 | 16.30 – 17.30

Venerdì, sabato e domenica: 10.30 – 12.30 | 16.30 – 18.30

Il programma di mostre rappresenta un’importante opportunità per il pubblico di avvicinarsi all’arte contemporanea e di scoprire il talento degli artisti locali e non solo. La Rocca di Umbertide si prepara quindi a essere un luogo di incontro e di confronto culturale per tutti gli appassionati e per coloro che desiderano vivere esperienze artistiche significative.