Arrivano tre nuovi ascensori per le scuole Vittorio, Mavarelli Pascoli

Finanziati interventi per l’accessibilità nelle scuole di Umbertide

La fonte del comunicato informa che il Comune di Umbertide ha ottenuto un finanziamento regionale fondamentale nell’ambito del bando “Interventi straordinari in materia di Edilizia Scolastica – D.G.R. 29/2025”, permettendo l’installazione di tre nuovi ascensori destinati a migliorare l’accessibilità di tre istituti scolastici cittadini: la primaria Di Vittorio e le secondarie di primo grado Mavarelli e Pascoli.

Le risorse assegnate, risultato dell’ottimo posizionamento nelle graduatorie — quarta, sesta e nona su 39 progetti — testimoniano la serietà e l’efficacia dell’Amministrazione comunale nella progettazione e nella capacità di intercettare finanziamenti vitali per il territorio.

Nel dettaglio, alla scuola Di Vittorio sono stati destinati 55mila euro con un cofinanziamento comunale di 15mila euro; per le due scuole Mavarelli e Pascoli il contributo complessivo ammonta a 160mila euro (80mila euro per edificio), integrati da un cofinanziamento comunale di 42mila euro (21mila euro per edificio).

L’intervento è molto più che un semplice miglioramento edilizio: rappresenta un passo importante verso l’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché la scuola si confermi un luogo di inclusione, crescita e comunità accessibile a tutti senza discriminazioni. Come sottolineano il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Edilizia Scolastica Alessandro Villarini, l’obiettivo centrale è garantire a studenti, famiglie, docenti e personale la possibilità di fruire liberamente degli spazi scolastici, un diritto fondamentale da tutelare.

L’avvio dei lavori, previsto per il nuovo anno, segnerà un cambiamento concreto nell’esperienza scolastica, assicurando la piena autonomia e libertà di accesso a chiunque frequenti questi istituti. La fonte ufficiale del Comune di Umbertide conferma così un risultato di rilievo nel campo dell’edilizia scolastica e dell’uguaglianza di opportunità.