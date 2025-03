Arresto per estorsione a Perugia, uomo fermato in flagranza

Polizia interviene dopo denuncia, fermato 68enne per richiesta denaro

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno eseguito l’arresto di un uomo di 68 anni, colto in flagranza di reato per estorsione. L’intervento è avvenuto in seguito alla querela presentata dalla vittima, la quale ha denunciato ripetute richieste di denaro iniziate nel mese di dicembre. La persona offesa ha riferito agli agenti di aver subito minacce, anche di morte, e percosse violente in diverse occasioni, a fronte del suo rifiuto di consegnare il denaro.

La situazione ha raggiunto il culmine il 15 marzo, quando, dopo l’ennesima richiesta, la vittima si è recata presso il Commissariato di P.S. di Città di Castello per sporgere denuncia. Mentre si trovava negli uffici di polizia, la vittima ha ricevuto una telefonata dal presunto responsabile, con il quale è stato fissato un appuntamento presso un centro commerciale locale per la consegna del denaro. Gli agenti presenti hanno ascoltato la chiamata in vivavoce e riconosciuto la voce dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Il personale del Commissariato di P.S. ha quindi organizzato una consegna controllata del denaro, accompagnando la vittima e monitorando la situazione a distanza. Dopo la consegna, l’uomo di 68 anni è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato per estorsione e trasferito al Carcere di Perugia – Capanne.