Arrestato a Città di Castello: ricattava il suocero per armi sottratte

Arrestato – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un uomo di 37 anni, originario della Campania, per estorsione e ricettazione. L’indagato, sottoposto a Sorveglianza Speciale, avrebbe ricattato il suocero per restituirgli alcuni fucili sottratti dalla sua abitazione. La vittima, un 49enne, aveva denunciato il furto di dieci armi da fuoco.

L’indagine è partita dopo la denuncia del derubato, che aveva segnalato il furto ai Carabinieri. Agli inizi di febbraio, il genero si sarebbe offerto come intermediario, proponendo la restituzione di un’arma in cambio di alcune centinaia di euro.

Gli investigatori hanno organizzato un incontro per la consegna del denaro. Durante lo scambio, i militari sono intervenuti, arrestando il 37enne in flagranza di reato. L’uomo è stato condotto presso la caserma di via Vittorio Emanuele Orlando per ulteriori accertamenti.

Nel corso dell’interrogatorio, l’arrestato ha fornito indicazioni sul luogo in cui erano state nascoste altre armi. I militari hanno perquisito un casolare nelle campagne di San Giustino, recuperando sei dei dieci fucili sottratti.

Nei pressi del nascondiglio, una donna di 52 anni è stata fermata per un controllo. Non avendo fornito spiegazioni plausibili sulla sua presenza nell’area, è stata condotta in caserma. Gli accertamenti successivi hanno portato alla sua denuncia per concorso in ricettazione.

I sei fucili recuperati sono stati sequestrati e saranno restituiti al legittimo proprietario. L’arrestato dovrà rispondere di estorsione, ricettazione e violazione della Sorveglianza Speciale, che gli imponeva l’obbligo di soggiorno a San Giustino.

Il Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per il 37enne. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, proseguono per individuare eventuali complici e chiarire l’intera dinamica del furto.

L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Le autorità invitano i cittadini a segnalare episodi sospetti per contribuire alla prevenzione dei reati nella zona.