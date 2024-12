Apertura straordinaria della Torre Civica aspettando il Natale

Apertura straordinaria della torre civica per “Natale in città”. Sabato 7 e 14 Dicembre saranno le date di un evento veramente originale che da qualche tempo accompagna turisti e visitatori durante periodi particolari dell’anno: la Torre Civica apre le sue porte grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con “PoliedroCultura”. L’orario previsto è dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 16, salendo a piccoli gruppetti fino alle prigioni arrivando a circa 20 metri di altezza. I visitatori potranno scoprire la storia della torre, simbolo della città.

Il monumento è stato interessato da interventi di consolidamento a seguito dei danni causati dal sisma del 1997 che sono terminati nel 2013 con un investimento complessivo di Comune e Regione pari a 1 milione e 335 mila euro. La Torre civica, risalente al XIV secolo, è alta 38 metri ed è impostata su pianta quadrata di circa 6.50 m di lato.

Le murature portanti sono realizzate in pietra arenaria grigia con uno spessore di circa 1.40 metri. Lo spazio interno è suddiviso in sette livelli, dei quali i primi quattro sono collegati da una scala a chiocciola originale in legno, mentre i livelli successivi sono serviti da una scala in legno di recente costruzione addossata alle pareti. Rappresentò il simbolo del potere comunale e fu anche adibita a carcere. Sulla facciata mostra molteplici stemmi. I Priori della città commissionarono inoltre, nel 1474, un affresco a Luca Signorelli su un incasso esterno della torre, raffigurante la “Madonna con bambino tra San Paolo e San Girolamo”, di cui alcuni frammenti sono conservati alla Pinacoteca Comunale.

“La Torre Civica è uno dei simboli della città, elemento di grande valore storico e culturale amata dai tifernati e apprezzata dai turisti. Renderla visitabile in certi periodi dell’anno come quello delle festività natalizie rappresenta senza dubbio un arricchimento del programma che l’amministrazione comunale ha messo a punto per il Natale e fine anno”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi. Il costo è di € 3,00 a persona: si accede su prenotazione chiamando PoliedroCultura 0758520656 / 0758554202