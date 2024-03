Aperta per Pasqua la piscina comunale di Città di Castello

Impianto a disposizione degli utenti sia venerdì 29 che sabato 30 marzo

A Pasqua la piscina comunale di Città di Castello sarà aperta a tutti coloro che vorranno prepararsi al fine settimana festivo con una bella nuotata.

Per la prima volta Polisport darà l’opportunità agli utenti dell’impianto di scendere in vasca sia nella mattinata del venerdì santo, il 29 marzo, dalle ore 7.00 alle 14.00, che sabato 30 marzo, dalle 8.00 alle 13.00.

La piscina poi resterà chiusa nelle giornate di Pasqua e del lunedì dell’Angelo, per riaprire regolarmente martedì 2 aprile.

«Ringraziamo il personale di Polisport per la disponibilità con cui si mette al servizio di una nuova bella opportunità per tutti gli utenti di nuotare in piscina anche sotto Pasqua, come già sotto Natale», commenta l’assessore allo Sport Riccardo Carletti.

«La piscina comunale è di tutti – rimarca Carletti – ed è importante che le sue porte siano aperte ai cittadini quanto più possibile nel corso dell’anno, considerando che c’è una domanda in costante crescita per il nuoto e per attività introdotte più recentemente come l’acquafitness, insieme percorsi di riabilitazione per specifiche fasce di popolazione».