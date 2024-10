Ampliamento opificio industriale Coldipozzo: consultazione avviata

Ampliamento opificio industriale a Coldipozzo: consultazione avviata

In data 8 ottobre, il Comune di Città di Castello ha reso disponibile presso l’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi la documentazione relativa all’ampliamento di un opificio industriale situato in località Coldipozzo. Questo processo avviene attraverso un procedimento unico in variante al Piano Regolatore Generale (PRG) – Parte Operativa. I cittadini hanno la possibilità di consultare gli atti e gli elaborati pertinenti per un periodo di 35 giorni, con termine fissato per il 12 novembre.

Durante questo periodo, gli interessati possono visionare la documentazione depositata e, in un secondo momento, presentare osservazioni. Le osservazioni potranno essere inviate all’ente dal 23 ottobre al 7 novembre, utilizzando carta semplice. Le osservazioni pervenute saranno archiviate presso l’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi e saranno disponibili per la consultazione pubblica.

In aggiunta, tutti coloro che desiderano esprimere il proprio punto di vista sulle osservazioni ricevute avranno tempo fino al 12 novembre 2024 per presentare brevi repliche. La documentazione relativa a questo strumento urbanistico è accessibile anche online, attraverso il portale web istituzionale del Comune, al seguente indirizzo: https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/contenuto25867_suap-in-variante-al-prg_742.html.

Il personale dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi è a disposizione dei cittadini per fornire ulteriori chiarimenti e informazioni riguardo al progetto di ampliamento. Questo passaggio è parte di un processo di trasparenza e partecipazione che il Comune sta promuovendo, per garantire che le voci dei cittadini siano ascoltate e tenute in considerazione nelle decisioni urbanistiche.

Il progetto di ampliamento è visto come un passo importante per lo sviluppo industriale della zona, portando con sé potenziali benefici economici per la comunità locale. L’opificio, attraverso il suo ampliamento, potrebbe incrementare la produzione e creare nuove opportunità di lavoro, contribuendo così alla crescita economica di Città di Castello.

La disponibilità della documentazione e l’apertura della consultazione rappresentano un’opportunità per i cittadini di esprimere le proprie opinioni e contribuire attivamente a questo processo. L’amministrazione comunale invita pertanto tutti gli interessati a partecipare attivamente, visionando la documentazione e presentando le proprie osservazioni. È fondamentale che le decisioni che riguardano lo sviluppo del territorio siano condivise e approvate dalla comunità, per garantire uno sviluppo sostenibile e integrato della zona.

In conclusione, il Comune di Città di Castello ribadisce l’importanza della partecipazione civica e della trasparenza nei processi decisionali, invitando i cittadini a usufruire di questa opportunità di consultazione e ad esprimere il proprio parere sul progetto di ampliamento dell’opificio di Coldipozzo.