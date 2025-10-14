Altotevere Volley mira in alto, Belluno banco di prova

Marzolla carico per Serie A3: “Squadra forte e ambiziosa”

14 ottobre 2025 – Il ritorno in campo di Simone Marzolla porta con sé una ventata di entusiasmo e fiducia che pervade l’intero ambiente dell’ErmGroup Altotevere. Dopo un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti per un paio di settimane, l’opposto veneto è rientrato a Ravenna per un test che ha subito confermato la sua voglia di tornare protagonista nella terza stagione consecutiva con la squadra biancazzurra.

Marzolla ha espresso chiaramente la sua soddisfazione personale per il recupero della forma e l’efficacia ritrovata sul campo: “Dopo il risentimento muscolare, poter riprendere con sicurezza è fondamentale. Questa settimana di preparazione mi vede allenarmi finalmente a pieno regime, e questo è un segnale importante”. Con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida di Belluno, in apertura del campionato di Serie A3 Credem Banca, il giocatore ha sottolineato il desiderio di tradurre il lavoro di quasi due mesi in risultati concreti.

L’opposto non nasconde l’apprezzamento per la squadra e la sua composizione: “Il gruppo mi piace molto, c’è tanta voglia di vedere come potremo competere. Siamo pronti a metterci alla prova e a dimostrare il nostro valore”. Tuttavia, la strada è ancora lunga, soprattutto considerando che alcuni giocatori come Favaro sono ancora in fase di recupero. Marzolla resta ottimista: “Quando torneremo al completo, saremo ‘tanta roba’ e ci regaleremo molte soddisfazioni”.

La gara di esordio contro Belluno sarà un banco di prova impegnativo, dato che la compagine avversaria è considerata la favorita del girone. Ma Marzolla sottolinea come questa non sia una ragione per partire già battuti: “Dobbiamo sempre giocarcela con la massima determinazione. Affronteremo Belluno alla pari e sono convinto che, proprio contro le squadre più forti, daremo il meglio di noi”.

Con queste premesse, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa – ErmGroup Volley Altotevere, la stagione dell’ErmGroup Altotevere inizia con una promessa di emozioni forti, legata tanto al talento individuale quanto alla forza collettiva. La fiducia dentro e fuori dal campo è palpabile, e tutto lascia pensare che le soddisfazioni non mancheranno per i tifosi e per i protagonisti di questa avventura sportiva.