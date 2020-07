Chiama o scrivi in redazione

Alla guida dell’auto ubriachi, un uomo e una donna denunciati

Una 56enne di nazionalità italiana ed un 32enne di nazionalità ucraina sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello. Per entrambi è scattato quindi il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica.

La donna si trovava alla guida della sua autovettura quando improvvisamente ne perdeva il controllo capottandosi. Immediatamente, soccorsa da Carabinieri di San Giustino, dai vigili del fuoco e sanitari del 118, è stata estratta dal mezzo ed accompagnata presso il presidio ospedaliero per le cure del caso, dove è risultata avere una concentrazione di alcool nel sangue quasi 4 volte superiore al limite minimo.

L’uomo, procedeva a zig zag lungo via Bologni di Città di Castello. Sottoposto ad un esame preliminare tramite il dispositivo portatile alcol blow in dotazione all’Arma dei Carabinieri è risultato avere un tasso alcolemico addirittura di quasi 6 volte il massimo consentito.

Alcool protagonista anche ad Umbertide dove gli stessi Carabinieri sono stati costretti ad intervenire a seguito di un litigio per futili motivi tra un uomo ed una donna. Sottoposti entrambi ad accertamenti con il dispositivo portatile alcol blow, l’uomo è risultato positivo. Allo stesso quindi, un 35enne del posto, i Militari hanno contestato l’illecito di ubriachezza molesta.