Al via la 55ª edizione della Mostra del Cavallo

CITTÀ DI CASTELLO – Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, il Parco Comunale Alexander Langer tornerà ad essere centro pulsante della passione equestre con la 55ª edizione della Mostra Nazionale del Cavallo. Un evento gratuito, accessibile a tutti, che intreccia le radici profonde delle tradizioni locali con uno sguardo moderno rivolto alle discipline equestri contemporanee. La manifestazione organizzata con il sostegno del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria, si rinnova nella forma e nei contenuti, pur restando fedele alla sua vocazione originaria di promuovere la cultura del cavallo e il valore del mondo equestre nel territorio umbro e oltre.

L’edizione 2025 rappresenta un vero e proprio punto di svolta per la Mostra. Pur mantenendo il suo spirito tradizionale, si apre a nuove esperienze, discipline sportive e momenti di spettacolo che puntano a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato. Il programma, infatti, è stato pensato per valorizzare l’allevamento regionale, le attività dei centri ippici locali, la storia cittadina e soprattutto per offrire occasioni di inclusione e partecipazione collettiva. A fare da protagonisti, come sempre, saranno i cavalli, presenti in tutte le loro sfumature: dalle razze più pregiate allevate in Umbria e nelle Marche, agli esemplari impegnati in dimostrazioni, spettacoli e gare sportive.

Uno dei punti cardine della Mostra resta il mondo dell’allevamento. Anche quest’anno sarà l’ARA dell’Umbria e delle Marche (Associazione Regionale Allevatori) a presentare una selezione delle migliori razze equine del territorio, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle linee genetiche e delle tecniche di allevamento sostenibile. Accanto a loro, i centri ippici dell’Alta Valle del Tevere – Caldese Horse Academy, Freedom, Sofia Performance Horses e Userna – avranno un ruolo attivo e continuo durante i due giorni dell’evento. I loro allievi si esibiranno in dimostrazioni tecniche e ludiche, mentre i più piccoli potranno provare il “battesimo della sella”, un’esperienza introduttiva che ogni anno regala emozioni a centinaia di bambini.

Una delle principali novità dell’edizione 2025 è la presenza del Ranch Sorting, disciplina sportiva americana tra le più dinamiche e spettacolari nel mondo del western riding. Grazie alla collaborazione con Fitetrec-Ante, l’anfiteatro del Parco Langer ospiterà per due giorni una gara a livello regionale, in cui coppie di cavalieri dovranno dimostrare abilità, precisione e velocità nella separazione del bestiame in base alla numerazione. Uno spettacolo adrenalinico, poco conosciuto dal grande pubblico ma in rapida ascesa in Italia, che promette di entusiasmare gli spettatori grazie al ritmo serrato e alla sinergia tra cavallo e cavaliere.

Oltre all’innovazione, la Mostra 2025 intende rendere omaggio alla storia e alle tradizioni locali, riportando in scena la storica giostra dell’anello, rievocazione delle antiche feste Floridiane dedicate al patrono San Florido. La gara, in programma domenica pomeriggio, vedrà in campo sei cavalieri rappresentanti dei cinque rioni storici di Città di Castello – Madonna del Latte, Mattonata, Prato, San Giacomo, San Pio X – e della frazione di Piosina. Armati di lancia e guidati da un forte spirito competitivo, si sfideranno in prove di abilità per aggiudicarsi la vittoria finale, davanti a un pubblico che si preannuncia numeroso e partecipe. A rendere ancor più suggestivo l’evento, il corteo storico della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, che aprirà la manifestazione con costumi d’epoca e rievocazioni storiche, offrendo un salto nel passato a tutti i presenti.

Una delle caratteristiche distintive della Mostra Nazionale del Cavallo è da sempre l’attenzione all’inclusione. Anche quest’anno, il Parco Langer ospiterà il Paradriving, iniziativa in collaborazione con FISE Umbria, che offre a persone con disabilità l’opportunità di salire in carrozza per brevi escursioni e vivere l’emozione del contatto con il cavallo in un contesto sicuro e accogliente. Le attività, aperte a tutti e pensate per essere inclusive, coinvolgeranno anche le cooperative sociali Asad e La Rondine, in un’ottica di partecipazione attiva e integrazione.

L’atteso show equestre della domenica pomeriggio sarà affidato alla grazia e alla maestria di Chiara Cutugno, artista specializzata nel lavoro in libertà con i cavalli, senza briglie e con tecniche di alta scuola. Chiara, che si esibisce regolarmente nelle principali manifestazioni nazionali come la Fiera Cavalli di Verona e Travagliato, torna così a Città di Castello per incantare il pubblico con la sua magica intesa con i cavalli, un legame che l’ha resa celebre in tutto il panorama equestre italiano. Già protagonista due anni fa alla Mostra Nazionale del Cavallo con una toccante esibizione contro la violenza sulle donne, quest’anno offrirà una performance all’anfiteatro del parco Langer che promette di emozionare ancora una volta. Per ragioni organizzative ed economiche, il programma dell’edizione 2025 non prevede invece il consueto gala equestre serale, un appuntamento che negli anni passati ha sempre raccolto grande successo.

Il divertimento non mancherà comunque, con serate country gratuite sabato e domenica a partire dalle 20.00, nell’area del parco Langer. Qui sarà allestito anche un punto ristoro, ideale per abbinare il piacere della buona cucina a quello di una serata trascorsa in compagnia dei cavalli.

“Anche quest’anno abbiamo rispettato l’obiettivo di dare continuità alla tradizione della Mostra Nazionale del Cavallo, un impegno che portiamo avanti con grande dedizione e nel rispetto delle risorse economiche disponibili”, ha dichiarato il presidente Marcello Euro Cavargini durante la conferenza stampa di presentazione. Accanto a lui, il consiglio direttivo composto da Daniela Brodi, Beatrice Cardinali e Camillo Massetti, insieme ai soci Mirko Tacchini e Mauro Cucchiarini, ha voluto ringraziare il Comune di Città di Castello e la Regione Umbria per il sostegno fondamentale che consente di organizzare ogni anno la manifestazione.

“Il programma di quest’anno rispecchia una gestione rigorosa e oculata che negli ultimi anni ci ha permesso di risanare completamente la situazione economica dell’associazione, la quale è oggi benvoluta e stimata – ha sottolineato Cavargini, visibilmente orgoglioso –. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra responsabile e appassionato, che ha coinvolto anche i consiglieri e i soci presenti oggi. L’edizione 2025, curata con particolare attenzione da Mirko Tacchini, vuole essere non solo una vetrina per l’allevamento regionale e le esperienze di eccellenza dei centri ippici locali, ma anche un omaggio alle tradizioni equestri di Città di Castello, coinvolgendo attivamente le realtà territoriali, dai rioni alle frazioni.”

Anche il sindaco Luca Secondi ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dall’associazione Mostra Nazionale del Cavallo. “Negli anni abbiamo assistito a un impegno serio e costante che ha restituito credibilità alla manifestazione e affidabilità al gruppo organizzativo – ha detto –. Ringrazio il presidente Cavargini, il consiglio direttivo e i soci per aver mantenuto viva questa importante tradizione che fa parte della storia della nostra comunità, proiettando Città di Castello sulla ribalta nazionale nel mondo equestre.”

Secondi ha inoltre sottolineato come “il lavoro pragmatico e concreto svolto dalla Mostra del Cavallo sia stato percepito e apprezzato dalla città, e auspichiamo che in futuro si possa rafforzare il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale a sostegno dell’evento, così come un nuovo protagonismo del Masaf.” Infine, il sindaco ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere lo sviluppo dell’area del parco Langer, in sinergia con la Regione Umbria nell’ambito della nuova programmazione di Agenda Urbana.

Durante la conferenza stampa, Marco Corbucci, rappresentante dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e delle Marche, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione della sua associazione alla manifestazione. “Siamo felici della vetrina che la Mostra Nazionale del Cavallo ci offre, permettendoci di valorizzare le nostre razze equine pregiate, con cui da sempre collaboriamo con l’evento.”

Anche Francesco Izzo, presidente della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento nel progetto. “Questa partecipazione ci gratifica e ci stimola a proseguire nel lavoro di valorizzazione delle tradizioni popolari locali, aprendo interessanti prospettive per il futuro.”

La 55ª Mostra Nazionale del Cavallo si aprirà ufficialmente sabato 13 settembre alle ore 10.00 nel parco Alexander Langer, con la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità civili, militari, politiche e religiose locali e regionali.