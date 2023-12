Al via gli eventi di Natale in Città a Città di Castello

Natale in Città vi aspetta!

Natale in Città – Con l’arrivo delle festività natalizie, si arricchisce il panorama degli eventi culturali in programma per il fine settimana dal 7 al 10 dicembre che sarà all’insegna della musica.

Alla Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” l’iniziativa “La musica per tutti, la musica con tutti” nell’ambito delle giornate UNICEF, mentre al Santuario della Madonna di Belvedere il concerto ENSEMBLES nell’ambito di Natale tra Umbria e Toscana, Anno Domini 2023. Sul palco del Teatro degli Illuminati la Filarmonica Giacomo Puccini Città di Castello con “Musiche originali per fiati sotto l’albero”. Da non perdere le aperture straordinarie pomeridiane della Torre Civica a partire da venerdì 8 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa Natale in Città.

Alla Scuola comunale di Musica “Giacomo Puccini”, proseguono gli open day nell’ambito dell’iniziativa “La Musica per tutti, la musica con tutti” in occasione delle giornate UNICEF: a partire dalle 15.00 si terranno lezioni a porte aperte e poi alle 17.00 alcuni allievi si esibiranno per il pubblico presente. Inoltre sarà possibile effettuare delle lezioni di prova del nuovo corso di propedeutica musicale “La musica in crescendo” attivo a partire da gennaio 2024. Si comincia con le SEMICROME dalle 16.30 alle 17.15 per bambini da 0 a 3 anni, si passa poi alle CROME dalle 17.17 alle 18.00 per bambini da 3 a 5 anni, per concludere con il SETTICLAVIO dalle 18.00 alle 18.45 per bambini da 6 anni in su e ragazzi. Per info e prenotazioni 075/8529405 | 0758529364.

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 dicembre dalle 14.30 alle 16.30, nell’ambito dell’iniziativa Natale in Città, sarà possibile effettuare delle visite guidate alla Torre Civica. Nata come torre di difesa e di avvistamento, nel corso dei secoli divenne prigione cittadina. Nel 1474 Luca Signorelli dipinse un affresco nella facciata, ora non più visibile. La torre è una dei maggiori simboli di Città di Castello e proprio per questo, durante il periodo natalizio, il Comune insieme a PoliedroCultura, propone delle visite guidate in piccoli gruppi, consentendo di salire fino al piano delle prigioni. La visita è guidata e la prenotazione obbligatoria. Il costo è di € 2,50 a persona.

Per info e prenotazioni PoliedroCultura 0758554202 / 0758520656 | cultura@ilpoliedro.org

La Tipografia Grifani Donati 1799, venerdì 8 dicembre dalle 16.30 propone un’iniziativa dedicata ai bambini. Per chi non avesse ancora scritto la lettera a Babbo Natale, sarà possibile farlo direttamente nel laboratorio della Tipografia in Corso Cavour n. 2, che è in collegamento diretto con il laboratorio di Santa Claus in Lapponia. Sarà infatti possibile scrivere, decorare e spedire direttamente all’indirizzo di Babbo Natale la letterina con tutti i desideri!

Per info e contatti: 075 855 4349 | tipografiagrifanidonati@gmail.com

Venerdì 8 dicembre torna anche lo ZoomArt con Artea. Si tratta della prima iniziativa per il Natale con le esplorazioni e i trekking urbani dedicati alla scoperta della città: sarà un percorso tra storia, aneddoti ed arte, alla scoperta delle immagini di Maria tra vicoli e palazzi! L’appuntamento è alle 16.00 in centro storico. Per prenotare è necessario inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3388734016, 3357834237. Il costo di partecipazione è di € 6.00 per gli adulti e di € 3.00 per i bambini.

A Petrelle di Città di Castello, venerdì 8 dicembre al via le tantissime iniziative de Il Villaggio di Babbo Natale a partire dalle 15.00 fino alle 20.00. Si comincia con Christmas Dance, animazione e babydance con Marta, per poi passare al Laboratorio creativo e Storytelling con Museo Malakos grazie al quale si potrà raccontare, toccare e colorare il mare, insieme a Babbo Natale. Alle 17.00 invece appuntamento con il Teatro dei burattini del Politheater con lo spettacolo “Bertoldo e la tirintina di Natale”. A seguire, laboratorio degli Origami e Willy Wonka e la Fabbrica dello Zucchero Filato.

Al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle, in vista del Natale prosegue Christmas labs for kids, una serie di attività laboratoriali rivolte ai più piccoli. Sabato 9 dicembre alle 15.00 in programma Dolcetti Natalizi: nel passato, come oggi, uno dei momenti più belli per le famiglie durante le festività natalizie era quella di ritrovarsi per cucinare insieme e mangiare i tanto attesi dolcetti. Questa sarà l’occasione perfetta per rivivere questa esperienza nella grande cucina di Garavelle. La prenotazione è obbligatoria. Iniziativa per bambini dai 6 anni in su. Il costo è di € 7,00 a partecipante. Per info e prenotazioni: 075 8554202 / 075 8520656 cultura@ilpoliedro.org

Sabato 9 dicembre alle 17.00 al Santuario della Madonna di Belvedere alcuni degli allievi della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” si esibiranno nell’ambito dell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana, Anno Domini 2023 – VIII edizione promosso dalla Diocesi di Città di Castello, a cura di Catia Cecchetti. In concerto ENSEMBLES formazioni varie della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini”, Tifernum guitar ensemble, duo trio quartetti di fiati e grande gruppo di fiati e percussioni. Per info e prenotazioni al numero 075 8554705 | museo@diocesidicittadicastello.it

Al Teatro degli Illuminati, domenica 10 dicembre, alle ore 17.30 in concerto la Filarmonica Giacomo Puccini Città di Castello con “Musiche originali per fiati sotto l’albero”. Euphonium solista: Fausto Bottoni (Banda musicale della Polizia di Stato), sassofonista solista: Andrea Sabbiniani, direttore: Nolito Bambini. L’ingresso è libero, il ritiro del biglietto a partire dalle 15.00 al botteghino del teatro.

Proseguono varie mostre: sarà visitabile fino al 3 maggio 2024 la mostra dell’artista Helidon Xhixha, a cura di Michele Bonuomo, FrameWork aps, inaugurata alla Pinacoteca comunale a Palazzo Vitelli alla Cannoniera domenica 3 dicembre. L’esposizione delle opere si snoda tra la rinascimentale Città di Castello e la medievale Montone. Protagoniste della mostra, dal titolo “Vis à Vis”, sono le straordinarie opere dello scultore Helidon Xhixha, per la prima volta in Valtiberina, in dialogo con il contesto circostante. La mostra è visitabile in Pinacoteca dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre le altre opere esposte nel centro storico della città sono fruibili liberamente.

Continua nell’ex negozio Busatti, arricchita di altre fotografie, la mostra fotografica 40 anni, una storia da cantare; mostra che celebra quarant’anni di attività della Corale Marietta Alboni, precedentemente allestita nelle sale di Palazzo del Podestà.

Alla Tipografia Grifani-Donati 1799 continuano ad essere esposte le litografie dell’artista Eduardo Relero. Alla Galleria delle Arti di Luigi Amadei, invece, è visitabile la mostra Artisti e Picasso. Pittura scultura grafica organizzata in occasione del cinquantennale della morte del grande maestro (Malaga 1881 – Moungins 1973). In mostra una selezione di opere di artisti il cui linguaggio è stato fortemente influenzato dalla lezione picassiana, tra cui Burri, Afro, Capogrossi, Leoncillo, Sironi e molti altri ancora. Per informazioni: tel: 0758558918 / 337639963 | mail: info@galleriadellearti.net

La Valle di Signorelli: al Castello Bufalini di San Giustino sabato 9 dicembre alle 16,30 si chiude in bellezza l’Anno Signorelliano con una conferenza dedicata agli “ignudi” di Luca Signorelli. Al Museo comunale di San Francesco a Montone prosegue regolarmente fino al 4 gennaio 2024 la mostra Celebrando Signorelli.

Sabato 9 dicembre, al Castello Bufalini presso San Giustino, alle 16.30 in programma la conferenza “Gli ignudi” tenuta dalla prof.ssa Romanella Gentili Bistoni, per chiudere in bellezza l’anno delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di Luca Signorelli, che insieme alla sua bottega ha realizzato tante opere in Alta Valle del Tevere. Quello di sabato sarà un appuntamento importante per apprezzare uno tra i punti di forza del genio artistico del pittore cortonese: la maestria nel rappresentare il corpo umano, le sue torsioni e le sue vivide tensioni espressive. Anche al Castello Bufalini si conserva una tavola di bottega signorelliana in cui il nudo di San Sebastiano offre spunti di studio e riflessione. L’iniziativa è a ingresso libero. Per info: 075 856115 | drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it

Nella vicina Villa Graziani – Museo Archeologico della Villa Plinio in Tuscis, in programma venerdì 8 dicembre alle 15.00 Tra sacro e profano una visita guidata al Museo Archeologico, con particolare attenzione al passaggio da Roma pagana a Roma Cristiana, nell’ambito della tradizionale rassegna de L’ISOLA DI NATALE, organizzata dal Comune di San Giustino. La visita è compresa con il costo del biglietto d’ingresso al museo. Per informazioni PoliedroCultura: 0758554202 / 0758520656 | cultura@ilpoliedro.org

Nella Chiesa di San Francesco a Montone – Museo comunale San Francesco, sarà possibile visitare fino a sabato 6 gennaio 2024 la mostra “Celebrando Luca Signorelli”, un’esposizione di documenti d’archivio che raccontano la presenza dell’artista e la sua feconda eredità nel territorio, organizzata nell’ambito delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte del pittore cortonese, molto attivo nel territorio umbro ed in particolare nell’Alta Valle del Tevere.

E inoltre, venerdì 8 dicembre, ore 12:00 nella Chiesa di San Francesco la presentazione della guida breve di Montone e del Museo di San Francesco.

Per informazioni e prenotazioni Sistema Museo tel. 075 930 6535

email montone@sistemamuseo.it