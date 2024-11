A San Giustino, “Watched Town” Luiza Balaur apre a Villa Graziani

A San Giustino, “Watched Town” di Luiza Balaur apre a Villa Graziani

A San Giustino – Si apre oggi a Villa Magherini Graziani la mostra “Watched Town” dell’artista Luiza Balaur, che propone un viaggio artistico in un mondo alternativo dove le storie dei personaggi noti continuano oltre la loro conclusione cinematografica. Organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’esposizione sarà visitabile fino al 15 novembre, ogni giorno dalle 16:30 alle 21:30, con ingresso gratuito.

“Watched Town” rappresenta una realtà parallela abitata dai personaggi visti nei film e nelle serie TV, che vivono storie che proseguono in modi inediti e sorprendenti. Questa nuova dimensione narrativa permette ai personaggi di continuare le loro vite, mostrando sfumature inedite rispetto alla loro rappresentazione originaria. La particolarità di questa città immaginaria è l’assenza di un vero finale per i suoi abitanti: ogni storia, infatti, evolve oltre il consueto “The End”.

La mostra raccoglie 218 illustrazioni create con la tecnica del disegno digitale vettoriale e stampate su carta fotografica 10×15. Queste opere catturano momenti di vita quotidiana di “Watched Town”, mettendo in risalto le “anomalie” o deviazioni narrative che differenziano questo mondo dalla realtà originale rappresentata sullo schermo. In ogni scena emergono dettagli che evidenziano come le storie si siano trasformate, arricchendosi di prospettive e interpretazioni alternative.

L’idea di Luiza Balaur per “Watched Town” nasce nel febbraio 2022 con l’intenzione di dare nuova linfa a racconti che il cinema e la TV hanno concluso, ma che nella sua visione possono proseguire all’infinito. Balaur immagina ogni storia come un flusso che non si esaurisce con la chiusura di un libro o la fine di una proiezione, ma che prosegue in un universo parallelo dove ogni personaggio continua a esistere, a evolvere e a confrontarsi con situazioni inedite.

Il progetto è un work in progress: l’artista, infatti, continua ad arricchire “Watched Town” di nuovi personaggi e storie che meritano di essere approfondite. Attraverso la tecnica vettoriale, Luiza Balaur riesce a creare immagini dal forte impatto visivo e dall’estetica moderna, che permettono ai visitatori di immergersi in questa dimensione sospesa tra fantasia e realtà. Le illustrazioni, sebbene collegate da fili conduttori comuni, non seguono una narrazione lineare, lasciando allo spettatore la libertà di esplorare e interpretare ogni scena in modo autonomo.

Villa Magherini Graziani si conferma così come punto di riferimento per eventi artistici a San Giustino. L’amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa, si è detta orgogliosa di ospitare la mostra, che rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale del territorio e offrire ai cittadini un’esperienza artistica unica nel suo genere. La villa, con il suo fascino storico, crea un suggestivo contrasto con le opere digitali di Balaur, dando vita a un dialogo tra passato e presente.

Di seguito, gli orari di apertura della mostra:

Lunedì – Domenica: 16:30 – 21:30

“Watched Town” rappresenta dunque non solo un viaggio visivo, ma un invito alla riflessione sul concetto di “fine” nelle storie, un tema che, secondo Luiza Balaur, è più fluido di quanto si pensi.