A Montone da Natale all’Epifania è tutto una magia

Montone, 3 gen. – Dopo un inizio anno all’insegna della musica classica, con il tradizionale concerto di Capodanno eseguito dall’orchestra da camera ‘I Concertisti’, proseguono gli eventi del cartellone natalizio di Montone.

Sabato 4 gennaio in programma la ‘Notte dei fuochi ai Castelli delle Carpini’: dalle 18, da piazza san Francesco si potranno ammirare i fuochi accesi al Castello di Montefalcone, Castello di Cardaneto, Castello di san Pietro d’Ariel e Castello Vecchio. Seguirà un momento conviviale grazie alla presenza di bancarelle enogastronomiche. L’accensione dei fuochi sarà preceduta da un intervento dell’ingegnere Giovanni Cangi.

Domenica 5 gennaio, la mattinata dedicata alla scoperta del territorio con due diverse iniziative. Alle 8 è prevista l’escursione all’Anello di Rocca d’Aries, con partenza da piazza Fortebraccio per un percorso di circa sei chilometri, adatto a tutti (informazioni: Daniele, 348.6014398). Ci sarà spazio per un ricco spuntino a cura della Protezione civile e inoltre l’ingegnere Giovanni Cangi racconterà le origini di Montone e dei suoi castelli durante il tragitto. Alle 11 appuntamento al museo di San Francesco per una passeggiata nel borgo di Montone, tra personaggi, leggende e curiosità, che si concluderà con la visita guidata al museo a cura di Atlante servizi culturali (costo: 6 euro a partecipante, comprensivo di biglietto di ingresso al museo). La giornata continuerà con la premiazione del concorso Presepiando, alle 18.30 in piazza Fortebraccio: sarà premiato il presepe più votato tra quelli realizzati dai residenti del centro storico e disseminati nel borgo. Ad ogni presepe è stato, infatti, assegnato un numero che i visitatori hanno indicato in un’apposita scheda di voto posta alla fine del percorso cittadino. Previsto anche un premio per un fortunato visitatore, estratto a sorte. Spazio, poi, alla ‘Tombola aspettando la befana al circolo’, alle 21 al circolo Uisp Sant’Angelo.

Lunedì 6 gennaio, per la festa dell’Epifania, la Chiesa Collegiata ospiterà alle 16.30 la benedizione dei bambini, destinatari poi di uno spettacolo alle 17.30 al Teatro san Fedele; a seguire il Concorso per il presepe più bello’, nona edizione del premio Anna Maria Tirimagni e alle 18 ‘Arriva la befana’ in piazza Fortebraccio, che porterà doni a tutte le bambine e i bambini.