A Città di Castello il Cinema raddoppia: taglio del nastro per la Sala Tiferno di Nuovo Cinema Castello

Al via ufficialmente la doppia programmazione del Nuovo Cinema Castello di Città di Castello . L’Auditorium di Sant’Antonio diventa una multisala a tutti gli effetti con il taglio del nastro della Sala Tiferno, che permetterà al gestore Riccardo Bizzarri di differenziare maggiormente la programmazione, incrementando l’offerta di cinema e arricchendo la proposta culturale cittadina del fine settimana.

“Il cinema è stato uno dei settori più penalizzato e più a lungo dalla pandemia” ha detto l’assessore alla Cultura Michela Botteghi intervenendo all’inaugurazione “la seconda sala era un progetto precedente al Covid che ora giunge a termine e che rappresenta un segno di come la ripresa sia possibile. Ringrazio il gestore che ha avuto la stessa determinazione dell’Amministrazione ed invito il pubblico a premiare questo atto di coraggio e di amore per la Cultura”.

“Grazie alla Sala Tiferno l’offerta di cinema sarà maggiore e permetterà una programmazione più mobile in grado di intercettare anche altri target di pubblico” ha spiegato Riccardo Bizzarri, gestore del Nuovo Cinema Castello .

“Speriamo di ripartire e tornare ai livelli pre-pandemia. Abbiamo lavorato per creare un ambiente confortevole e una buona esperienza di visione. Inoltre questa sala consente di ospitare anche iniziative di altri soggetti e di sviluppare la vocazione di questo bellissimo luogo a trecentosessanta gradi”.

“L’apertura della seconda sala si pone alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” concludono assessore e gestore “ci è sembrata una buona concomitanza perché il cinema ha spesso prefigurato la realtà, ha svolto un ruolo pedagogico e di consapevolezza. In questo parte della sua magia e del richiamo che nonostante la tecnologia offra alternative all’esperienza collettiva con il grande schermo. Auspichiamo che anche in questo caso il cinema serva per dare voce alla lotta per l’autodeterminazione femminile di tanti paesi”.

La programmazione del primo fine settimana: sabato 26 novembre #BONES AND ALL: Il primo film che Luca Guadagnino gira in America (premiato al Festival di Venezia). E’ il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

DIABOLIK – Ginko all’attacco: Il secondo capitolo diretto dai Manetti Bros dedicato alla maschera del Re del Terrore, questa volta interpretata dall’attore internazionale Giacomo Gianniotti.

STRANGE WORLD – Un mondo misterioso: Ultimo film d’animazione della Disney che racconta la storia di una famiglia di esploratori tenta di portare a termine una missione importantissima ma le divergenze tra loro rischiano di compromettere tutto.