A Città di Castello, il campionato italiano di ruzzola a coppie

128 squadre nel week-end per assegnare i titoli tricolori

della Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

La stagione 2024-2025 per molti sport tradizionali sta entrando nella fase cruciale. Gli appassionati del lancio della ruzzola della Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, si contenderanno in questo week end i titoli di Campione italiano nella accogliente Città di Castello.

Sabato 17 e domenica 18 maggio ben 128 coppie (48 di categoria A, 48 di categoria B e 32 di categoria C), provenienti dalle regioni del centro Italia, daranno vita ad una agguerrita competizione lungo le vie di campagna di una bellissima realtà conosciuta, oltre che per le molteplici attrazioni storiche, anche per essere stata una delle “Capitali” italiane per la produzione del tabacco.





Il programma prevede per il sabato pomeriggio le eliminatorie, mentre nella prima mattinata di domenica la disputa delle semifinali e, a seguire, le finali. La manifestazione sotto l’egida della Figest è giunta alla 9a edizione ed è organizzata dalla Asd Alto Tevere presieduta da Norberto Pietricci.

Lo scorso anno i vincitori del titolo italiano furono Alberto e Davide Ceccacci (An) (Cat A), Sauro Francescangeli ed Ennio Bontempi (An) (Cat B) e Ubaldo Sabbatini e Lanfranco Santucci (Pg) (Cat C).

Gli appassionati di giochi e sport tradizionali dopo questa manifestazione in terra Umbra, si sposteranno nelle Marche per il Campionato italiano di lancio della ruzzola a squadre.