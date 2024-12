60 anni di Basket Club Fratta: grande festa venerdì al Pala Staccini

60 anni di Basket Club Fratta: grande festa venerdì 20 dicembre al Pala Staccini

60 anni di Basket Club Fratta – Il Basket Club Fratta spegne 60 candeline e lo fa con un evento speciale aperto a tutta la comunità, in programma venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 al Pala Staccini. Una celebrazione importante, che unisce passione sportiva, divertimento e spirito di solidarietà.

L’iniziativa ruota attorno a una super tombola, pensata per un obiettivo concreto e significativo: raccogliere fondi per acquistare un nuovo pulmino da utilizzare durante le trasferte delle squadre. I partecipanti potranno vincere premi interessanti, ma la serata offrirà anche l’occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della lunga storia del Fratta, attraverso aneddoti e ricordi.

Il Basket Club Fratta rappresenta un’autentica istituzione per la città di Umbertide. Nato nel 1964, il club ha rappresentato per generazioni di giovani un punto di riferimento, trasmettendo i valori dello sport, come il rispetto, la collaborazione e la determinazione. Nel corso di questi 60 anni, il Fratta ha saputo costruire una storia fatta di risultati sportivi di rilievo, ma anche di un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città. La società ha formato non solo atleti, ma persone, contribuendo alla crescita dei ragazzi e accompagnandoli nel loro percorso di vita. Grazie al lavoro instancabile di dirigenti, allenatori e volontari, il Basket Club Fratta è diventato sinonimo di appartenenza e di legame con il territorio. I tanti protagonisti che hanno scritto le pagine di questa storia, dagli atleti agli allenatori, fino ai tifosi e alle famiglie, sono il cuore pulsante di una realtà che oggi festeggia un traguardo importante, pronta a continuare il suo cammino con entusiasmo e ambizione.

La celebrazione sarà arricchita dalla collaborazione con diverse associazioni e realtà locali, che daranno vita a un programma variegato e coinvolgente. Le giovani ballerine di Danza Nov’Art si esibiranno con coreografie pensate per l’evento, mentre i ragazzi della scuola di musica I Concertisti, diretti dal maestro Gianfranco Contadini, offriranno momenti musicali di grande qualità.

A rendere la serata ancora più speciale ci penserà l’Accademia dei Riuniti, che porterà in scena una versione unica della Smorfia del Fratta. Un ringraziamento va inoltre all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc), che ha contribuito mettendo a disposizione il tradizionale tabellone per la tombola. Non mancheranno infine momenti conviviali, con uno spuntino dedicato a tutti i partecipanti.

Il presidente del Basket Club Fratta, Nicola Monsignori, ha spiegato: “Questa serata è il modo migliore per celebrare i sessant’anni della nostra società insieme alla comunità umbertidese. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino da 9 posti, fondamentale per permettere ai nostri giovani atleti di affrontare le trasferte in modo più agevole, supportando anche le loro famiglie.”

Anche il Sindaco Luca Carizia ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: “Il Basket Club Fratta rappresenta una parte fondamentale della storia sportiva e sociale di Umbertide. I suoi sessant’anni di attività sono un esempio di passione e dedizione che unisce sport e valori umani. Sono certo che questa serata sarà un momento indimenticabile per tutti i presenti.”

L’assessore allo sport Lorenzo Cavedon ha aggiunto: “Lo sport, e in particolare il Basket Club Fratta, è da sempre un punto di riferimento per i nostri giovani. Iniziative come questa dimostrano l’impegno della società nel garantire opportunità e supporto alle famiglie, contribuendo al benessere della nostra comunità.”

L’appuntamento è dunque per venerdì 20 dicembre al Pala Staccini, dove sport, arte e solidarietà si incontreranno per una serata all’insegna della festa e della condivisione.