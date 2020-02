Truffa online, non tutti gli annunci sono veri, coppia denunciata

Truffa aggravata in concorso: è questo il reato contestato a due pregiudicati. Un uomo di 51 anni ed una donna di 21, entrambi residenti in una Regione dell’Italia settentrionale, sono stati denunciati dai carabinieri. I due, simulando la compravendita di un motociclo messo in vendita in un sito internet specializzato, sono entrati in contatto con una giovane coppia tifernate.

Quest’ultimi sono stati ingannati dai due truffatori. I tifernati credendo alla veridicità dell’annuncio hanno effettuato più ricariche su due carte postepay, per un valore complessivo di euro 2.300, senza che la compravendita si realizzasse.

I due tifernati, una volta scoperto il raggiro, hanno denunciato ai Carabinieri di Trestina. I militari, attraverso una serie di riscontri incrociati sui titolari delle carte postepay, sui numeri telefonici utilizzati e sulle identità di coloro che avevano fatto accesso al sito web, sono riusciti a identificare i due truffatori, già noti alle forze di polizia per reati simili.