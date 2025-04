Tiferno Pallacanestro: Operazione canestri e tabelloni “puliti”

Una collaborazione fattiva tra i ragazzi per amore della città

Operazione canestri e tabelloni “puliti”: dirigenti e giocatori della Tiferno Pallacanestro assieme ai loro genitori dedicano gran parte del tempo libero nei fine settimana per sostituire tabelloni, reti e canestri dei campi all’aperto della città restituendoli alla completa fruibilità di tutti gli appassionati della “palla a spicchi”.

Bel gesto di buone pratiche sportive e sociali, di tutela degli impianti pubblici e del verde circostante che ha trovato d’accordo tutti a partire dai giovani “cestisti” delle squadre under 17 e under 19 pronti a scendere in campo armati di rastrello, pennello e sacchi per raccogliere plastica, carta ed altri rifiuti e ridare nuovo smalto ai “campini” di basket della città particolarmente frequentati in ogni stagione.

L’iniziativa è del Presidente della Tiferno Pallacanestro, Marco Cesaroni e del consiglio della società non nuova a questo genere di manifestazioni di vicinanza alla comunità locale che proprio lo scorso fine settimana ha inaugurato la inedita serie di “pulizie di Pasqua” dei campi a partire da quello in Via Malfatti, il Playground, nei pressi della cittadella dello sport dotato anche di impianto di illuminazione.

La Tiferno Pallacanestro sin dal 2008 si è resa disponibile, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’ufficio sport, Polisport e la Provincia di Perugia, nel sostenere la funzionalità e la fruibilità di tutti i campi da basket del comune. Alcuni di questi sono stati riattivati e/o realizzati ex-novo con il contributo della società come progetto sociale con l’intento di realizzare degli spazi gratuiti per tutti e per tutto l’anno.

Il gradimento dei ragazzi e delle famiglie è sempre stato notevole come l’impegno di tutti a preservare questi spazi sportivi e sociali fondamentali per la loro crescita. Gioele Valenti, della under 17 a nome anche dei compagni di squadra al suo fianco, fra la raccolta di una bottiglia di plastica ed il posizionamento della rete nei canestri ha lanciato un bel messaggio a tutti i suoi coetanei ad impiegare quando possibile parte del proprio tempo libero per iniziative come queste a servizio della comunità: “è bello essere qui tutti insieme per condividere la passione per lo sport con buone pratiche sociali e di tutela e rispetto degli impianti e del verde.

Occasioni reali e concrete e non virtuali come troppo spesso sono quello dedicate ai social-network.” Dopo la “rinfrescata” pasquale al campo di Via Malfatti le operazioni di rimessa a nuovo proseguiranno in altri “playground” in viale Sempione, via Collodi (Scuola Secondaria Dante/Pascoli), Parrocchia Santa Veronica (La Tina), area verde Rione Pesci d’oro, Scuola Primaria Sacro Cuore e Playground Scuola Primaria San Francesco di Sales. Sono inoltre in corso progetti di fattibilità per la realizzazione di nuovi playground presso il Rione Europa 92, la Parrocchia di Lama e Santa Maria Nuova a Città di Castello, nel comune di San Giustino e nel comune di Citerna. “Da sempre la Tiferno Pallacanestro dedica una parte delle proprie risorse umane ed economiche ad attività sociali dove il piccolo contributo di molti può fare la differenza, questa è stata e sarà sempre la nostra filosofia di vita indipendentemente dai risultati”, ha dichiarato soddisfatto il presidente, Marco Cesaroni.

Un qualificato pool di maestri artigiani tifernati, Maurizio Bricca, per la realizzazione dei tabelloni in legno colorati a norma e il fabbro, Alessandro Monaldi, che assieme al suocero, Angelo Sabatini, (maestro nella lavorazione del ferro e storico rappresentante della Società rionale “Mattonata”) e la collaborazione con altre persone di buona volontà, hanno ultimato il tour di sostituzioni dei vecchi tabelloni e rimesso al loro posto i canestri completi di reti. Alla prima fase di “restyling” ha partecipato l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti, che ha ringraziato il Presidente Cesaroni, i ragazzi, i loro genitori e gli artigiani che hanno contribuito a questa bella “iniziativa che conferma la vitalità del tessuto sportivo tifernate e il grande cuore delle società delle diverse discipline che coniugano, come in questo caso, lo sport e la solidarietà mettendo a disposizione della comunità locale, strutture rinnovate ed efficienti.

Davvero un esempio di grande senso civico e amore per la città e rispetto per le tante persone che praticano lo sport. Grazie”.